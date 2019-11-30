كاتانيتش: لست بحاجة لإضافة لاعبين جدد وسنكمل البطولة بالفريق الحالي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، أنه ليس بحاجة لإضافة لاعبين جدد إلى الفريق، مبيناً انه سيكمل "خليجي 24" بالفريق الحالي.

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره اليمني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج "خليجي 24" يوم الاثنين المقبل.

وقال كاتانيش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أعرف قوانين البطولة ولكن لا توجد فرصة لإضافة اللاعبين في الوقت الحالي، حسين علي لم يتدرب مع ناديه ولا توجد فرصة له للتواجد مع المنتخب الوطني ببطولة الخليج، وسننتظر الحالة الصحية للاعب سعد ناطق، لتقرير مصيره مع المنتخب وأتمنى أن يكون جاهزاً".

وأوضح بالقول، "إلى الآن لا أعرف التشكيلة أمام اليمن لكن سأدخل المباراة باللاعبين الجاهزين من خلال التدريبات، لا أعرف من يسرب التشكيلة قبل المباراة من قبل بعض الصحفيين لكن في الحقيقة أنا لا أهتم لهذا الأمر لكنه في الأخير تصرف غير احترافي".

وتابع المدرب السلوفيني، "غدا سيكون يوم راحة للاعبين بعد وقت طويل من العمل الشاق خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً في الوقت نفسه: "أنا لا أقرأ الصحف ولا يوجد لدي تواجد على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى امتلك هاتفاً قديماً".