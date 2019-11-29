الصفحة الرياضية

كاتانيتش: الفوز على الامارات لم يشكل حالة خاصة لي واحترم المنتخب اليمني


اكد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، ان الفوز على الامارات لم يشكل حالة خاصة بالنسبة له، فيما بين أنه يحترم المنتخب اليمني وجميع المنتخبات في بطولة كأس الخليج "خليجي 24".

وتغلب اسود الرافدين على الامارات 2-0، اليوم الجمعة، بهدفي علاء عباس وعلاء عبد الزهرة، ليضمن التأهل الى نصف نهائي البطولة.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن "المنتخب الاماراتي لم يفاجئني، حاول الفوز وضغط علينا لا سيما في الشوط الثاني، فالمدرب فان مارفيك يحاول الاعتماد على تشكيلة جديدة للابيض".

وأضاف أن "الفوز على الامارات لم يشكل حالة خاصة لي كوني كنت مدرباً لهم لمدة عامين، فانا مدرب واحاول تحقيق الفوز امام جميع المنتخبات التي اواجهها".

وعن مواجهة اليمن، أكد كاتانيتش، أن "مباراة اليمن ليست مضمونة على الورق كما يعتقدها البعض، نحن نحترم المنتخب اليمني وسنتعامل مع المباراة كما لعبنا امام قطر والإمارات من حيث الأهمية".

يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه نظيره اليمني يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات

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