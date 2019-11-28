العراق يهزم فلسطين ويتصدر مجموعته بتصفيات آسيا للشباب

تغلب منتخب شباب العراق بكرة القدم، على نظيره الفلسطيني 3-1 في المباراة التي اقيمت على استاد السيب الرياضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليوث الرافدين كل من حسين جاسم وعلي شوقي وحسين لاوندي، ليحصد ليوث الرافدين الانتصار الثاني لهم في التصفيات.

وكان منتخب الشباب قد تعادل في مباراته الأولى امام الكويت بهدف لمثله، فيما تغلب في المباراة الثانية على باكستان 3-0.

الفوز منح ليوث الرافدين صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الكويت الوصيف.

وسيواجه العراق، صاحب الأرض عمان يوم السبت المقبل على استاد السيب ايضاً في تمام الساعة السادسة مساءً