اتحاد الكرة يكشف اخر مستجدات ازمة مستحقات كاتانيتش

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اخر مستجدات ازمة المستحقات المالية لمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش وكادره المساعد.

وقال عضو اتحاد الكرة علي الاسدي في حديث صحفي إن “الاتحاد يسعى الى حل ازمة المستحقات المالية لمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأوضح أن “الاتحاد اتصل بالجهات الحكومية ووزارة الشباب والرياضة من اجل تامين الدفعة الأولى من عقد المدرب”، مشيراً إلى أن “الاتحاد سيكافئ المنتخب يوم غد الخميس بعد الفوز على ايران وقطر”.

يذكر أن المدرب كاتانيتش، لم يتسلم مستحقاته المالية منذ ثلاثة اشهر.