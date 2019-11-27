الصفحة الرياضية

مكافأة مزدوجة لاسود الرافدين بعد انتصاري إيران وقطر


قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم لاعبي المنتخب الوطني بمكافأة مزدوجة بعدما حقق اسود الرافدين انتصارين على إيران وقطر خلال 12 يوماً.

وتغلب اوسد الرافدين على إيران 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الـ24 من تشرين الثاني الحالي.

واستطاع الأسود ايضاً، تحقيق الفوز على قطر 2-1 في افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، أمس الثلاثاء.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الأربعاء، الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء بتكريم المنتخب الوطني واستمرار تخصيص طائرة خاصة لهم.

وكان من المقرر ان يُسلم الاتحاد مكافأة مباراة إيران في وقت سابق، لكن بعد حصول موافقة رئاسة الوزراء، والانتصار في مباراة الامس، تقرر تكريم الأسود بمكافأة مزدوجة غداً الخميس.

ومن المؤمل ان يستمر ويتضاعف التكريم في المباريات المقبلة في حال حقق الأسود نتائج كبيرة بكأس الخل

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