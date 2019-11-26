ليوث الرافدين يحققون فوزهم الاول في تصفيات آسيا

حقق منتخب شباب العراق لكرة القدم، فوزاً مهماَ على باكستان 3-0 في المباراة التي اقيمت على استاد السيب الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليوث الرافدين كل من علي شوقي هدفين، فيما سجل حسين لاوندي هدفاً ثالثاً لمنتخب الشباب، ليحقق الفريق فوزه الاول في التصفيات.

وكان منتخب الشباب قد تعادل في مباراته الاولى امام الكويت بنتيجة 1-1، اول امس الاحد.

الفوز اوصل منتخب شباب العراق الى النقطة الرابعة في وصافة ترتيب المجموعة الاولى، متخلفاً بنقطتين عن المتصدر فلسطين.

وسيواجه منتخب الشباب نظيره الفلسطيني يوم الخميس المقبل على ذات الملعب.