بنيان: عبد المهدي وجه بتكريم المنتخب الوطني وتوفير طائرة خاصة له

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة أياد بنيان، اليوم الثلاثاء، أن عبد المهدي وجه بتكريم المنتخب الوطني وتوفير طائرة خاصة له.

وقال بنيان في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتكريم المنتخب العراقي لكرة القدم تثميناً لنتائجه وجهوده المميزة تكريماً مادياً لجميع اللاعبين والكادر الفني والاداري نتيجة لفوزه خلال المباريات السابقة".

واشار إلى أن "عبد المهدي أوعز بان يتصاعد مبلغ التكريم من مباراة الى اخرى تحفيزاً وتكريماً لجهودهم الكبيرة، كما وجه بتوفير طائرة خاصة لنقل وفد المنتخب العراقي خلال المباريات المقبلة من تصفيات كاس العالم، وفي حال تأهل الفريق الى الادوار القادمة من التصفيات سوف يكون هناك تكريماً نوعياً يليق بلاعبينا".