الصفحة الرياضية

كاتانيتش: سأستقيل من تدريب العراق بحال فقدنا فرصة التأهل للمونديال


اكد مدرب المنتخب الوطني لكرة لقدم، سريتشكو كاتانيتش، انه سيقدم استقالته من تدريب اسود الرافدين في حال فقد العراق فرصة التأهل الى كأس العالم 2022 بقطر.

وقال كاتانيتش لبرنامج "المدرب" والذي يعرض على قنوات "الكاس" القطرية، إن "علاقتي بالجمهور العراقي، تعتمد على النتائج، وتحقيق حلم التأهل للمونديال، وبالنسبة لي لا أفهم ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض الاحيان من الايجابي، أن لا تفهم لغة البلد الذي تعمل به".

وأضاف "في حال فقدنا فرصة التأهل للمونديال، فسوف أستقيل من عملي كمدرب للعراق، تلك كانت كلماتي اثناء تجديد العقد، وأنا متمسك بكل تلك الكلمات"،

مبيناً بالقول، "سأمنح الفرصة للاعبين الجدد، وأنا العب دائماً للفوز، وأعرف طبيعة العمل في قارة آسيا، ولقد استدعيت لاعبين لأول مرة في مباراتي إيران والبحرين".

وفيما يخص بطولة "كأس الخليج"، أكد المدرب السلوفيني، "أحترم جميع المنتخبات، كرة القدم في أيامنا هذه غريبة للغاية، الجميع يدافع ويعتمد على الهجمات المرتدة، وبإمكانهم التسجيل، واليمن أحد هذه الفرق".

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