الخلافات الكردية تعمق الفراغ السياسي وتربك الاستحقاقات الدستورية

تتواصل الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي في إقليم كردستان وعلى بغداد، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تطال الاستحقاقات الدستورية وتعيد الإقليم إلى مربع الانتخابات المبكرة.

سبب الأحزاب الكردية

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ دلير، حملت الأحزاب الكردية مسؤولية تعطيل تشكيل حكومة الإقليم، مؤكدة أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاء بطلب موحد، في ظل عجز أي طرف عن تأمين الأصوات الكافية لتمرير مرشح واحد.

أضافت أن "استمرار الخلافات وتعطيل برلمان الإقليم وعدم تشكيل الحكومة حتى الان، انعكس سلبا ليس فقط على الداخل الكردستاني، بل على عمل مجلس النواب العراقي أيضا، محذرة من المساس بالمدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء".

أشارت إلى أن "الإقليم يمر بتحديات معقدة، تتزامن مع أزمات إقليمية تتعلق بالأكراد في سوريا وإيران، ما يزيد من حساسية المرحلة، مبينة أن العراق يمر بمرحلة حرجة لا يحتمل فيها مزيدا من التأجيل، خصوصا مع استمرار عمل حكومة تصريف الأعمال وتراكم المشكلات السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد".

إعادة انتخابات الإقليم

في المقابل، لوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بإمكانية الذهاب إلى إعادة انتخابات برلمان الإقليم، وأكد عضو الحزب وفا محمد أن "الإقليم يعيش فراغا حكوميا منذ أكثر من سنة وشهرين، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني.

وأشار إلى أن "من بين مطالب حزبه تفعيل البرلمان، وفتح باب الترشح لرئاسة الإقليم، وتشكيل الحكومة، فضلا عن الاتفاق على مرشح توافقي مقبول من الفضاء الوطني الكردي".

ابتزاز سياسي

من جهتها، وصفت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، تهديد الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم حصوله على رئاسة الجمهورية، بأنه ابتزاز سياسي يكرس احتكار القرار داخل الإقليم.

وأكدت أن المواطن الكردي يدفع ثمن هذه الصراعات، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغياب العدالة الوظيفية، كاشفة عن تقارب سياسي مع الاتحاد الوطني قد يصل إلى نحو 38 مقعدا، بما يشكل ثقلا قادرا على كسر حالة التفرد بالسلطة".

وبين تصعيد المواقف وتبادل الاتهامات، يبقى المشهد الكردي مفتوحا على سيناريوهات معقدة، تتراوح بين تسوية سياسية شاملة أو الذهاب نحو مزيد من الانسداد، في وقت يمر فيه العراق بمرحلة لا تحتمل المزيد من التأجيل .