جيش الاحتلال: لن نتردد في استهداف من يشارك باجتماع اختيار المرشد الجديد

أكد جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، أنه سيستهدف من يشارك باجتماع اختيار المرشد الجديد، حيث ذكر الجيش الصهيوني، إن "أذرعنا الطويلة ستلاحق خليفة المرشد وكل من يحاول مجلس الخبراء تعيينه". وأضاف "لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد".

ودخلت إيران مرحلة سياسية حساسة بعد الإعلان عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، السيد علي الخامنئي (قدس)، في قصف أمريكي-(إسرائيلي) بداية الأسبوع الماضي، حيث بدأت إجراءات انتقال السلطة وفق الدستور، بالتوازي مع تشكيل قيادة مؤقتة، في انتظار اختيار خليفة جديد للسيد الخامنئي.

وفي ظل ترقب داخلي وخارجي، يواجه مجلس الخبراء مهمة حاسمة لتحديد هوية المرشد الأعلى الجديد، من بين عدة أسماء بارزة تتباين حظوظها وتوجهاتها السياسية والدينية.