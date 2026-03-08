التقارير

جيش الاحتلال: لن نتردد في استهداف من يشارك باجتماع اختيار المرشد الجديد


 

 

أكد جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، أنه سيستهدف من يشارك باجتماع اختيار المرشد الجديد، حيث ذكر الجيش الصهيوني، إن "أذرعنا الطويلة ستلاحق خليفة المرشد وكل من يحاول مجلس الخبراء تعيينه". وأضاف "لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد".

ودخلت إيران مرحلة سياسية حساسة بعد الإعلان عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، السيد علي الخامنئي (قدس)، في قصف أمريكي-(إسرائيلي) بداية الأسبوع الماضي، حيث بدأت إجراءات انتقال السلطة وفق الدستور، بالتوازي مع تشكيل قيادة مؤقتة، في انتظار اختيار خليفة جديد للسيد الخامنئي.

وفي ظل ترقب داخلي وخارجي، يواجه مجلس الخبراء مهمة حاسمة لتحديد هوية المرشد الأعلى الجديد، من بين عدة أسماء بارزة تتباين حظوظها وتوجهاتها السياسية والدينية.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
