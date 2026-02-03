التقارير

انتخاب الرئيس "باطل" ونحتاج لتعديل الدستور.. قضاة يناقشون "مأزق" انتهاء المهلة الدستورية بلا رئيس جمهورية


ينشغل العديد من القضاة والخبراء القانونيون، في ما وصفوه بـ"مأزق" اختراق المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية والتي انتهت منذ اكثر من 5 ايام، فبينما يرى بعضهم ان اي انتخاب لرئيس الجمهورية بعد الان سيكون "غير شرعي" او باطلة.

وقال القاضي رزكار محمد امين وهو احد قضاة محاكمة صدام حسين، في مقال ان انتهاء مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في المادة (٧٢/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (١٣) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢ دون انتخاب رئيس الجمهورية سيجعل انتخاب رئيس الجمهورية غير شرعي بعد الان، الامر الذي يستدعي فتح باب الترشيح للمنصب المذكور مجددا لكي لا يتم القفز على النصوص الواضحة إذ لا اجتهاد في مورد النص".

من جانبه علق المستشار القانوني الدكتور غازي فيصل، على هذا الرأي مشيرا الى ان اقتراح القاضي رزكار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا لم يجد له سندا يدعمه لا في الدستور ولا في القانون، واذا فتحنا باب الترشيح مجددا ولم يتم انتخاب رئيس ماذا نفعل بعد ذلك، هل نفتحه مجددا؟

واعتبر انه "من أجل البحث عن مخرج قانوني بعد انقضاء المدة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية فأننا أمام خيارين لا ثالث لهما إذا حسبنا المدة المذكورة حتمية فإما أن نعتبر عملية الانتخاب باطلة وبالتالي استحالة تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب بتشكيل الوزارة الجديدة مما يعني بقاء منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء شاغرين حتى الانتخابات القادمة أو نذهب الى تعديل الدستور وهذا ما اقترحه البعض تهكما وكلا الخيارين مستحيل استحالة ولوج الجمل في سم الخياط".

وتابع: "وعليه نكرر قولنا وللمرة الالف أن لا مخرج من هذا المأزق الا بالتسليم بأن المدة التي نصت عليها المادة (٧٢/ثانيا /ب) من الدستور تنظيمية وليست حتمية وبالتالي فإن تأخر الانتخاب أياما معدودات لا يؤثر على سلامتها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
