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الأعرجي يؤكد ..الحكومة ترفض رفضا قاطعا استخدام أجوائها وأراضيها كمنطلق للاعتداء على دول الجوار


 اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ان الحكومة ترفض رفضا قاطعا استخدام أجوائها وأراضيها كمنطلق للاعتداء على دول الجوار ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وذكر بيان للمستشارية ان الأعرجي ، استقبل بمكتبه اليوم الخميس ، القائم بالأعمال الكويتي بالإنابة، عبدالله الهاجري حيث شهد اللقاء ، استعراض وبحث التصعيد الخطير في المنطقة، جراء الحرب الدائرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني.

وأعرب الجانبان، عن قلق حكومتي البلدين من الآثار المترتبة اذا توسعت دائرة الحرب والمخاطر وتداعياتها على دول المنطقة والعالم نتيجة هذا الصراع.

كما أكد الجانبان ، سعي العراق والكويت الحثيث وبالتعاون مع دول المنطقة والعالم، للضغط باتجاه إيقاف الحرب وتطويق الأزمة والركون الى طاولة المفاوضات لحل المشاكل العالقة .

وأشار الأعرجي ، إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع وبذات الوقت ترفض رفضا قاطعا استخدام أجوائها وأراضيها كمنطلق للاعتداء على دول الجوار ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

من جانبه أكد القائم بالأعمال الكويتي ، أن بلاده دانت الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسعى إلى جانب بقية الدول إلى نزع فتيل الأزمة

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الأعرجي يؤكد ..الحكومة ترفض رفضا قاطعا استخدام أجوائها وأراضيها كمنطلق للاعتداء على دول الجوار
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