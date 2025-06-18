هل "إسرائيل" قادرة على تحمل أعباء الحرب مع إيران وسط خوضها معركة غزة؟

أظهر مسؤولون إسرائيليون مواقف تعكس هولهم من حجم الرد الايراني على الاعتدءات الاسرائيلية، فيما شكك بعضهم بجدوى العدوان في إنهاء ما وصفوه بالتهديد الإيراني.

لم تدم نشوة الاسرائيليين من تنفيذ اعتداءاتهم على إيران فبعد 18 ساعة من الهجوم الاسرائيلي جاءت الضربات الصاروخية الايرانية لتبدد أوهامهم بالانتصار.

فبعد القصف الصاروخي الإيراني واستهداف منشآت حيوية عسكرية ومدنية مثل مقر قيادة الجيش في تل أبيب ومصفاة تكرير النفط في حيفا، ومحطة الكهرباء المركزية في الخضيرة ومعهد وايزمان للعلوم في رحوبوت ومجمعات سكنية في بات يام، بدأت تصدر أصوات منتقدة انطلاقا لعدم إعداد الحكومة المجتمع لتحمل أعباء الحرب الجديدة خصوصا أن أطول حرب في تاريخ الكيان الاسرائيلي أي العدوان على غزة لم ينته.

وبحسب تقارير عبرية الكثير من المدن شعرت بالعجز عن تلبية احتياجات سكانها من الملاجئ، في وقت منحت فيه السلطات الوزراء وكبار المسؤولين وعائلاتهم ملاجئ رسمية.

يضاف الى ذلك عجز أنظمة الدفاع الصاروخي الاسرائيلية أمام قوة الضربات الصاروخية الإيرانية التي أثارت الشكوك بفعاليتها.

في الأوساط السياسية خرجت أصوات تشكك بجدوى العدوان الاسرائيلي على إيران في تحقيق أهدافه.

ومن أبرز هذه الأصوات، رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك حيث نقلت صحيفة «هآرتس» عنه قوله إن هذه الحرب، حتى لو انضمت لها الولايات المتحدة، لن تتمكن من القضاء على المشروع النووي الإيراني، بل ربما تدفع طهران لمضاعفة جهودها فيه، منتقدا ما وصفه بـ«أجواء النشوة» في الشارع.

فيما كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كتب في منشور على منصة اكس: "إن المدن الإسرائيلية عاشت ليلة صعبة جدًا لقي فيها 8 إسرائيليين مصرعهم".

من جانبه قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أنّ الحرب على إيران لا يمكن أنّ تؤدي إلى وضع حدٍ لتهديداتها.

وتحدث هنغبي في تصريح لإذاعة 'الجيش' الإسرائيلي عن كميّة الصواريخ الباليستية المتبقّية لدى ايران وقال إن طهران كان لديها آلاف الصواريخ وبقي لديها الآلاف.