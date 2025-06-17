قاعدة "جليلوت": استهدفتها إيران اليوم وجندت مستوطنين لتصويرها قبل عام

اندلعت نيران ضخمة في شعبة الاستخبارات العسكرية "جليلوت" التابعة للاحتلال بعد القصف الإيراني على شمال "تل أبيب" صباح اليوم.

وأظهرت الصور استهداف الصواريخ الإيرانية لمقر لجهاز الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال المسؤول مع الموساد عن الاغتيالات وتوفير بنك الأهداف.

وتعيد قاعدة "جليلوت" المشهد إلى أشهر مضت، حيث صورتها مسيرات "الهدهد" التابعة لحزب الله وأعلن عن استهدافها عدة مرات خلال الحرب على لبنان وعقب اغتيال قائد قوة الرضوان الشهيد فؤاد شكر.

ما هي هذه القاعدة؟

تعتبر قاعدة "جليلوت" هدفا عالي القيمة إذ أنها قاعدة استخباراتية ترتكز على العمل في مجال جمع المعلومات وتحليل البيانات، وفيها مركز كبير للعمليات السيبرانية، وتعتبر مقر جهاز "الموساد" الإسرائيلي وهي أيضا قاعدة الوحدة 8200 الاستخباراتية والتي تعتبر أقوى أذرع "الموساد".

وتأتي أهمية هذا المنطقة أنها تقع على بعد 110 كيلومتر من الحدود اللبنانية داخل عمق الاحتلال، وتبعد عن تل أبيب 1500 متر فقط، وتكمن الأهمية الاستراتيجية لها بوجود قاعدة الموساد والوحدة 8200 التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.

شبكة تجسس إيرانية جمعت معلوماتٍ عنها

في أكتوبر 2024، كشف موقع "والا" العبري تفاصيل عن سبعة مستوطنين قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام ضدهم بتهم التجسس لصالح إيران، أشار فيها إلى أن المستوطنين السبعة قدموا معلومات عن 60 موقعا عسكريا وعن محطة الكهرباء ومنشآت الطاقة ومواقع القبة الحديدية، والتواصل كان مع شخصين في روسيا وإيران وتبين أنهما عنصران في المخابرات الإيرانية.

وأضاف الموقع، في تقرير" حينها، إن المستوطنين السبعة، قدموا معلومات عن قاعدة تدريب "جولاني" التي استهدفها حزب الله وأسفرت عن عشرات القتلى والإصابات، ومعلومات عن قاعدة "جليلوت" التي يتواجد فيها مقر الوحدة 8200، شمال "تل أبيب" وتم استهدافها عدة مرات خلال الحرب على لبنان.

وبحسب الموقع، فإن "عملاء إيران" قدموا معلومات وصوراً عن أماكن سقوط الصواريخ، بينما جرى اعتقال ثلاثة منهم لحظة إرسالهم لمعلومات وصور عن قواعد عسكرية إسرائيلية.، ومن بين المستوطنين السبعة، أب وابنه، بينما كان أحد المعتقلين جندياً سابقاً في جيش الاحتلال.

وقالت النياية العامة للاحتلال إن المستوطنين نفذوا مهام مختلفة منها جمع معلومات عن مواقع وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال منها قاعدة سلاح الجو في "نفاتيم" و"رمات دافيد" وكذلك مقر هيئة الأركان "الكرياه" ومواقع منظومة القبة الحديدية وغيرها.

ووصفت النيابة العامة للاحتلال هذه القضية بأنها من أخطر قضايا التجسس التي كشفت خلال الأعوام الماضية.

ثأر حزب الله

خلال الحرب على لبنان، استهدف حزب الله قاعدة "جليلوت"، أكثر من مرة، إحداها في عملية "يوم الأربعين" ضد الاحتلال الإسرائيلي، انتقاما لاغتيال الشهيد القائد فؤاد شكر.

واستهداف هذه القاعدة بشكل أساسي من حزب الله يأتي بسبب ارتباطها باغتيال الشهيد القائد الكبير فؤاد شكر، كما أن الحزب اللبناني باختياره هذه القاعدة، سعى إلى إيضاح أنه يستطيع الوصول إلى أهم الأماكن والأهداف الإسرائيلية وقتما يشاء.

ونشر حزب الله سلسلة مقاطع مصورة لقواعد عسكرية في الأراضي المحتلة ضمن ما أسماه "ما رجع به الهدهد"، بعد اختراقه أجواء فلسطين المحتلة وتصويره مواقع حساسة للاحتلال بينها قاعدة "جليلوت"، رغم كثافة الدفاعات الجوية التي نصبها في هذه المناطق، وهو ما أثار غضباً واسعاً في أوساط صحفية وقادة سابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بسبب قدرة الحزب على اختراق وتصوير مناطق ذات أهمية استراتيجية.