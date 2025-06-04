الباحث في الشأن السياسي الكردي، لقمان حسين يتوقع تعرض الاحزاب الكردية لخسارة ملحوظة في الانتخابات

حذّر الباحث في الشأن السياسي الكردي، لقمان حسين، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025) من احتمالية تعرض الأحزاب الكردية لخسارة ملحوظة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما في المناطق المتنازع عليها، وذلك بسبب دخولها في سباقات انتخابية متفرقة بقوائم متعددة.

وقال حسين في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي دخلت الانتخابات في محافظتي نينوى وصلاح الدين موحدة ضمن قائمة واحدة، فيما تمكن المكون التركماني من التوحد في كركوك، وهو ما يعزز من فرصهم في حصد المقاعد”.

وأضاف أن “المشهد الكردي يبدو الأكثر تشتتاً، وهو ما قد يؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين الأكراد، خصوصاً مع اعتماد القانون الانتخابي الجديد”، مشيراً إلى أن “محافظة نينوى ستكون من أبرز الساحات التي قد يشهد فيها الأكراد تراجعاً في عدد مقاعدهم، خصوصاً في حال اتفقت القوى الكردية المعارضة على الدخول في قائمة موحدة، ما سيؤثر سلباً على الأحزاب الكردية الحاكمة”.

وختم حسين بالقول، إن “الانقسام الكردي في ظل توحد الخصوم، سيجعل القوى الكردية هي الطرف الأكثر تضرراً في هذه الجولة الانتخابية".

وتشهد المناطق المتنازع عليها بين الحكومتين، الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، وعلى رأسها محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، تنافساً سياسياً محتدماً في كل دورة انتخابية، نظراً لما تمثله هذه المناطق من أهمية جغرافية وديموغرافية وسياسية.

في الانتخابات المقبلة، يبرز التحالف والتنسيق بين بعض القوى السياسية كعامل حاسم في حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد، لا سيما بعد تعديل القانون الانتخابي الذي أعاد نظام “سانت ليغو” المعدل، ما يعزز من فرص القوائم الموحدة ويقلل من حظوظ القوى المتفرقة.

القوى الكردية، التي اعتادت في دورات سابقة على الحضور بقوة في هذه المناطق، تواجه هذا العام تحديات داخلية تتعلق بانقسامها على أكثر من قائمة، ما يهدد بتشتت أصوات ناخبيها، خاصة في نينوى وكركوك، حيث تتداخل المكونات القومية والدينية، وتتصاعد المنافسة مع العرب والتركمان.