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من هو منفذ الهجوم على المتحف اليهودي في واشنطن؟


أعلنت السلطات الأمريكية أن الرجل الذي أطلق النار عند المتحف اليهودي في واشنطن مؤخرا وقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، ينتمي لمجموعة اشتراكية.

وقد حدد رئيس شرطة العاصمة هوية المشتبه به باسم إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عاما، ومن سكان مدينة شيكاغو.

وأوضحت الشرطة أن رودريغيز أطلق النار بعد اقترابه من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص، عقب فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية في متحف كابيتال اليهودي.

 

وظهر أثر رقمي على الإنترنت يعود لشخص يدعى إلياس رودريغيز، يشبه إلى حد كبير الرجل الظاهر في مقطع الفيديو المرتبط بالحادث، ويرتبط هذا الشخص بحزب "الاشتراكية والتحرير Party for Socialism and Liberation"، وهي منظمة أمريكية تصف نفسها بأنها "حزب اشتراكي ثوري".

كما أشار مقال نشر عام 2017 في صحيفة "ليبرشن نيوز"، وهي المنصة الرسمية لحزب الاشتراكية والتحرير، إلى خطاب ألقاه رودريغيز خلال مظاهرة في شيكاغو كانت تعارض محاولة المدينة استضافة مقر رئيسي جديد لشركة "أمازون".

وفي مقطع إخباري من تلك الفعالية، يظهر رودريغيز وهو يقدم كعضو في فرع شيكاغو من "ائتلاف أنسر Answer Coalition"، وهي مجموعة يسارية نظمت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في الخامس من أبريل. وقد صرح خلال ذلك الحدث بأن منع "أمازون" من التوسع في شيكاغو من شأنه أن "يُظهر قوة الناس عندما يتوحدون".

ويظهر الملف الشخصي لرودريغيز على موقع "لينكدإن" أنه عمل لدى مؤسسة "ذا هيستوري ميكرز"، وهي أرشيف رقمي يوثق إنجازات الأمريكيين السود الذين لعبوا أدوارا بارزة في التاريخ، واستمر في العمل هناك حتى يوليو 2024.

كما جاء في نبذة تعريفية منشورة على موقع المؤسسة، وتتضمن صورة مشابهة للرجل الظاهر في فيديو المتحف، أن رودريغيز حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة إلينوي في شيكاغو، وأنه عمل سابقا ككاتب محتوى.

وأضافت النبذة أن من اهتماماته "قراءة وكتابة القصص الخيالية، والموسيقى الحية، والسينما، واستكشاف أماكن جديدة".

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