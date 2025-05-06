لاجئة عراقية تصبح أصغر وزيرة في ألمانيا.. ماذا تعرف عن "ريم العبلي-رادوفان"؟

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قائمة وزرائه في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيقودها "الحزب المسيحي الديمقراطي" المحافظ، بزعامة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس.

ووقع الاختيار على ريم العبلي - رادوفان، المفوضة الحالية لشؤون الهجرة والاندماج، لتصبح وزيرة للتنمية.

فماذا نعرف عنها؟

ريم العبلي - رادوفان هي لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعد أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "دويتشه فيله".

وُلدت ريم في موسكو، وحين بلغت عمر 6 سنوات لجأت عائلتها إلى ألمانيا، تحديداً إلى مدينة شفيرين في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، ودرست العلوم السياسية في برلين، وقادت عدة حملات ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً ضرورة "أن يحظى الجميع بفرص متكافئة، سواء على صعيد التعليم والتأهيل أو على المستوى المهني"، و"أن تكون المؤهلات هي العامل الحاسم، وليس الاسم أو الشكل أو الأصل".

وتتحدث الوزيرة الجديدة الألمانية والعربية والآشورية.

وحسب مجلة "دويتشلاند" الألمانية، فقد عملت ريم في البداية في نفس مجمع الاستقبال الأوّلي للاجئين، الذي سكنته مع أسرتها عندما وصلت إلى ألمانيا في سن السادسة.

وفي بداية عام 2021، انضمت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفازت بمقعد في البرلمان الألماني، وتولَّت منصب مفوضة شؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية في العام نفسه.

وعند تعيينها في هذا المنصب، قالت ريم إن "المشكلات التي ستواجهها وتتعامل معها في هذا المنصب رافقتها طوال حياتها"، بصفتها لاجئة منذ ولادتها.

وأشارت "دويتشلاند" إلى أن ريم، لاعبة الملاكمة الهاوية، متزوجة من الملاكم المحترف دينيس رادوفان.