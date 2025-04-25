في غياب التنسيق المسبق.. زيارة فؤاد حسين إلى واشنطن تثير الجدل ومطالب نيابية باستضافته

في وقت تتكثف فيه التحديات الإقليمية وتتصاعد فيه الضغوط الدولية، تبقى السياسة الخارجية للعراق تحت المجهر، لا لكونها مجرد أداة للتواصل مع العالم، بل لأنها تعكس توازن بلد أنهكته الحروب والانقسامات، ويسعى جاهداً للحفاظ على سيادته وقراره الوطني المستقل.

زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنها قد تبدو في ظاهرها تحركاً دبلوماسياً اعتيادياً، إلا أنها فجّرت موجة من التساؤلات داخل أروقة البرلمان، بعدما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية عدم علمها المسبق بها، لتفتح بذلك باب الجدل حول آليات التنسيق بين السلطات، وحدود الشفافية في إدارة الملفات الخارجية، خاصة تلك التي تتعلق بوجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

فهل نحن أمام خلل في التنسيق المؤسسي؟ أم أن هناك توجهاً سياسياً لتجاوز بعض المسارات الرقابية؟ وبين هذا وذاك، يبقى المواطن العراقي يتطلع إلى سياسة خارجية تُعبّر عنه، لا تُدار من فوق رأسه.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لا تعرف أي شيء عن زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن سمعنا بهذه الزيارة عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف ما هي الملفات التي سيبحثها هناك".

وأضاف الموسوي أن "لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ستعمل على استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد عودته إلى العاصمة بغداد، لمعرفة أسباب الزيارة وكذلك الملفات التي بحثها هناك"، مشدداً على أن "حسين مطالب بالتأكيد على جدول إخراج كافة القوات الأمريكية من العراق، فهذا الملف السيادي يجب أن يتصدر المباحثات في واشنطن".

وفي ذات السياق قال القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني ، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، إن "العراق يمتلك علاقات مختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اتفاقية استراتيجية بين البلدين، واتفاقات متعددة، ولهذا فإن زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن حالياً أمر طبيعي في ظل العلاقات المتواصلة بين الجانبين".

وأضاف، أن "العراق يعمل على تقوية علاقاته الخارجية مع جميع الدول، وهو محل احترام لدى المجتمع الدولي والدبلوماسية العراقية حققت نجاحات كبيرة، خاصة في إبعاد العراق والعراقيين عن شبح الحرب والصراع الدائر في المنطقة".

وبين، أن "الملفات التي سيبحثها حسين تخص التطورات في المنطقة والعالم وتداعياتها على العراق، خصوصاً الملفات الأمنية والعسكرية وكذلك الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الزيارة تُعدّ مهمة في هذا التوقيت".

وفي وقت سابق من اليوم غادر وزير الخارجية، فؤاد حسين، الى الولايات المتحدة لعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

وقال حسين في تدوينة على منصة "X" ، "غادرنا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سنعقد سلسلة اجتماعات ثنائية لتعزيز العلاقات العراقية–الأمريكية وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف أنه "سنبحث سبل تعزيز الأمن المشترك والتعاون في المجالات المختلفة".