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ما هي حقيقة "الموظفة الفضائية هيا احمد راضي في مجلس النواب" واستحصالها قطعة ارض؟


في الآونة الأخيرة، أثيرت ضجة إعلامية حول هيا أحمدراضي، ابنة لاعب كرة القدم العراقي الراحل أحمدراضي، بسبب تقارير تفيد بأنها موظفة “فضائية” في مجلس النواب العراقي، أي أنها مسجلة كموظفة لكنها لا تمارس عملها فعليًا.

وفقًا للمعلومات المتداولة، هيا مسجلة كموظفة في مكتب رئيسمجلس النواب، وتتقاضى راتبًا كاملاً دون استقطاعات، رغم أنها مستقرة في الأردن وتعمل هناك كطبيبة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على قطعة أرض مخصصة لموظفي المجلس بمساحة 200 متر مربع في بغداد.

هذه المعلومات أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق وارتفاع معدلات البطالة. يُنظر إلى هذه الحالة كمثال على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، حيث يتم منح امتيازات لأشخاص لا يمارسون وظائفهم فعليًا، مما يستنزف موارد الدولة ويؤثر سلبًا على فرص التوظيف للمواطنين المستحقين.

مراقبون طالبوا هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية بالتدخل وفتح تحقيق حول ذلك، متسائلين "كم فضائي يوجد في مجلس النواب ويتقاضون رواتبهم كاملة".

 

 

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ما هي حقيقة "الموظفة الفضائية هيا احمد راضي في مجلس النواب" واستحصالها قطعة ارض؟
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