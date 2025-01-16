اتصال هاتفي سرّع اتفاقية وقف اطلاق النار بغزة.. ما قصته؟

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي أدى لتسريع اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، باجواء أشبه ما تكون "أرغمت" نتنياهو على القبول بها.

وقالت الغارديان، ان المكالمة الهاتفية التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، فاجأت مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة، فإن ويتكوف قال خلال الاتصال إنه قادم إلى إسرائيل وسيلتقي نتنياهو، فيما تجاهل اقتراح مساعدي نتنياهو بأن يجتمعا بمجرد انتهاء يوم السبت وهو يوم الراحة اليهودي، وأصر على أن يجتمعا في الصباح.

والقى ويتكوف رسالته في ما وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "اجتماع متوتر".

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي للقناة 14 أن "ويتكوف نقل رسالة صارمة من الرئيس القادم للولايات المتحدة، الذي طالب بشكل لا لبس فيه بإبرام الصفقة".

في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية هذا الأسبوع، لخص ناداف إيال الموقف الذي يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي وأقرب مساعديه: "نتنياهو أدرك فجأة على وجه التحديد أين يقفون مع الرئيس الأميركي الجديد. لقد أدركوا أن ترامب يتحدث بوتيرة الإملاء، ولن يتمكنوا أبدًا من الالتفاف عليه من اليمين. ترامب، مرة أخرى، يريد صفقة".

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس ترامب في مكالمة هاتفية الأربعاء، على جهوده ومساعدته للتوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".