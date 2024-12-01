فساد عقود تسليح الدفاع .. 4 مليارات و 20 ملفًا

تتحشّد الملفات المتعلقة بعقود التسليح والشبهات التي تطالها، مع عودة البرلمان لاستئناف جلساته، وتسلم رئاسة البرلمان الجديدة طلبات استجواب بعض الوزراء بينهم وزير الدفاع، الذي تسلمت رئاسة البرلمان قائمة بتواقيع 82 نائبا لاستجوابه.

قبل ظهور الوثائق والمعلومات عن عقود التسليح، برزت مؤشرات ومعلومات عن وجود شبهات تتعلق باعمال وزارة الدفاع، وتوّجت هذه الشبهات واشتدت، عندما رفض الوزير دخول بعض النواب من أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية الى الوزارة والاطلاع على بعض تفاصيل عقود التسليح، مع وجود أكثر من 20 ملفًا تنتظر استجواب الوزير بحوزة لجنة الامن والدفاع.

منح صيانة مروحيات Mi بالتعاقد المباشر "كعطاء وحيد" بقيمة 115 مليون دولار

وتكشف وثائق حصلت عليها السومرية، ان واحدة من مخالفات عقود التسليح، تتعلق بعقود صيانة الطائرات المروحية أم آي 17، وأم آي 35، وأم آي 28، حيث تمت إحالة هذه العقود الثلاثة الى شركة AAL الإماراتية بأسلوب التعاقد كعطاء وحيد، دون منافسة، فيما بلغت كلفة العقود اكثر من 115 مليون دولار.

الشركة الفائزة بصيانة المروحيات ليس لديها تخويل من الشركة الام المصنعة

يقول مصدر أن هذه الشركة ليست شركة مصنعة احتكارية للطائرات المذكورة وليس لديها تخويل من الشركة المصنعة الأم، ما يجعل منحها العقود كعطاء وحيد أمرًا مثيرًا للريبة.

الشركة الفائزة بصيانة المروحيات سبق ان فشلت بعقد مماثل في 2019

فضلًا عن ذلك، فإن هذه الشركة سبق ان حصلت على عقد لصيانة نفس الطائرات عام 2019، لكنها فشلت في إنجاز مهمة الصيانة والعقد حتى الان، ما يجعلها شركة متلكئة، مما يزيد من الشبهات حول سبب منح الشركة هذا العقد وبصفة احتكارية.

منظومة الدفاع الجوي الكورية.. تعاقد مباشر ومغالاة بالاسعار

وفي ملف آخر عن شبهات العقود، وهذه المرة يتعلق بعقد شركاء منظومات الدفاع الجوي نوع (أم سام) الكورية، حيث تظهر الوثائق ان التعاقد مع الشركة تم ايضًا بالتعاقد المباشر وليس عبر فتح العطاءات او الاطلاع على عروض تنافسية أخرى، كما أن المعلومات تشير الى وجود مغالاة بالأسعار.

عقد الدفاع الجوي الكوري جاء باستثناء من التعليمات والضوابط والمقارنة السعرية

فتشير احدى الوثائق، الى قرار مديرية التسليح العسكري بالتعاقد "المباشر" مع الشركة الكورية الجنوبية، ومخاطبة مجلس الوزراء للحصول على استثناء الوزارة من التعليمات والضوابط والمقارنة السعرية، باعتبار ان الشركة احتكارية وان المنظومات المطلوب شراءها ذات مواصفات فنية قياسية، وفق تعبير اللجنة.

2.72 مليار دولار لشراء 8 بطاريات واستبعاد العروض الاخرى

وبحسب الوثيقة، فإن كلفة العقد يبلغ 2.72 مليار دولار، لشراء 8 بطاريات دفاع جوي، لكن المعلومات والمقارنات تظهر وجود مغالاة سعرية مقارنة بالعروض الفنية والتجارية المقدمة من قبل شركات أخرى من ضمنها شركة نورينكو الصينية، حيث تم استبعاد العروض المناسبة والجيدة من حيث الاسعار والمواصفات الفنية واختيار عرض الشركة الكورية.

بالمقارنة مع السعودية.. عقد العراق مع الشركة الكورية اغلى بـ200 مليون دولار

وفي محاولة للوصول الى مقارنة سعرية، كانت هناك صفقة مشابهة بين الشركة والسعودية، حيث حصلت السعودية على 10 بطاريات بقيمة 3.2 مليار دولار، مايعني ان كلفة المنظومة الواحدة تبلغ 320 مليون دولار، ووفقا لهذا السعر، فإن كلفة منظومات العراق البالغة 8 بطاريات من المفترض ان تكون بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما السعر المثبت في العقد يبلغ 2.7 مليار دولار، ما يعني وجود فرق بقيمة حوالي 200 مليون دولار، دون وجود معلومات واضحة عن سبب الفارق السعري وما اذا كان هناك اختلاف بنوع الخدمات التي تقدمها الشركة الكورية.