انها تربية نصر الله ونعم التربية ..... "سامحونا".. العائدون إلى منازلهم يعثرون على رسائل من "مقاتلي المقاومة" جنوب لبنان

بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، باشرت الاف العوائل اللبنانية بالعودة إلى منازلها جنوب لبنان.

وبعد وصول تلك العوائل إلى المنازل، عثرات على عشرات الرسائل على أبواب المنازل وباحاتها "يطلب فيها مقاتلو المقاومة السماح" من سكان المنازل الفارغة بعد استخدام تلك المنازل للأكل والنوم نتيجة المعارك الدائرة هناك مع الاحتلال".

ونشرت صور توثق رسائل مقاتلي حزب الله الابطال الذين كانوا يخوضون معارك ضارية مع الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، حيث حملت غالبية تلك الصور رسائل اعتذار لأهالي المناطق نتيجة استخدام منازلهم خلال المواجهات".