التقارير

انها تربية نصر الله ونعم التربية ..... "سامحونا".. العائدون إلى منازلهم يعثرون على رسائل من "مقاتلي المقاومة" جنوب لبنان


بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، باشرت الاف العوائل اللبنانية بالعودة إلى منازلها جنوب لبنان.

وبعد وصول تلك العوائل إلى المنازل، عثرات على عشرات الرسائل على أبواب المنازل وباحاتها "يطلب فيها مقاتلو المقاومة السماح" من سكان المنازل الفارغة بعد استخدام تلك المنازل للأكل والنوم نتيجة المعارك الدائرة هناك مع الاحتلال".

ونشرت صور توثق رسائل مقاتلي حزب الله الابطال الذين كانوا يخوضون معارك ضارية مع الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، حيث حملت غالبية تلك الصور رسائل اعتذار لأهالي المناطق نتيجة استخدام منازلهم خلال المواجهات". 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انها تربية نصر الله ونعم التربية ..... "سامحونا".. العائدون إلى منازلهم يعثرون على رسائل من "مقاتلي المقاومة" جنوب لبنان
"علي اللبناني".. قصة ايثار عراقية أخرى
جيش مُنهك وإرهاق متصاعد.. هل تواجه إسرائيل أزمة داخلية وسط حرب طويلة؟
"أوريشنيك".. صاروخ روسيا الجديد بسرعة 3 كلم في الثانية
تفاصيل لائحة الاتهام بحق فيلدشتاين مسرّب "وثائق حماس".. ما علاقة "البوس"؟
مجالس المحافظات تفشل في الرهان بعامها الاوّل
الأول كان عام 1920.. تواريخ التعدادات السكانية السابقة في العراق
صدق الشيخ نعيم قاسم.. 'لن نصرخ وستسمعون صراخ العدو'
طيارون أميركيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل #عاجل
من هو اللبناني 'مسعد بولس' والد صهر ترامب وما دوره بإنهاء حرب غزة؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك