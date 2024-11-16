التقارير

صدق الشيخ نعيم قاسم.. 'لن نصرخ وستسمعون صراخ العدو'


يبدو ان ما يترشح عن الميدان، لم يأت كما كان يتوقع الكيان الاسرائيلي ومن ورائه امريكا والغرب وبعض الانظمة العربية واذنابهم في الداخل اللبناني وامثالهم في خارجه، الذين اعتقدوا ان القصف العشوائي واستهداف المدنيين وتهجيرهم، يمكن ان يشكل ضغطا على المقاومة الاسلامية في لبنان، او يحدث فتنة داخل المجتمع اللبناني، ترغم حزب الله على القبول بإملاءات قادة الكيان الاسرائيلي والمتحدث الرسمي باسمهم عاموس هوكشتاين.

كلنا يتذكر عنتريات وزير الحرب الاسرائيلي المقال يواف غالانت وباقي شلة نتنياهو، بشأن الاصرار على التفاوض تحت النار، ورفض وقف اطلاق النار حتى لايام من اجل ايجاد صيغة يمكن من خلالها تطبيق القرار1701، ولكن ما نسمعه هذه الايام من تصريحات لقادة هذا الكيان، التي تتلمس رغم نبرة الغرور الجوفاء، مخرجا للانعتاق من المستنقع اللبناني، الذي كشف وبشكل فاضح عورة جيش الاحتلال، وخاصة قوات "نخبته" الذين باتوا يتساقطون كاوراق الشجر في الخريف على تخوم القرى اللبنانية، فهم لم يعيدوا اي مستوطن الى مستوطنات الشمال، بل اضافوا اليهم عشرات الالاف من مستوطني عمق الكيان، من حيفا وطبريا وصفد وعكا، كما ان اكثر من مليوني مستوطن في تل ابيب باتوا على موعد مع النزوح، في حال واصل نتنياهو وعصابته الارهابية الغبية ذات السياسة السابقة.

تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بشأن المقترح الأمريكي، حول وقف إطلاق النار، كانت كافية لتكشف حجم الارباك والاحباط الذي يعيشه الثنائي الامريكي الاسرائيلي، بعد ان رفض الورقة الامريكية، لتضمنها نصا غير مقبول لبنانيا، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. واكد بري قائلا: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها"، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

هذا الموقف الواضح والحازم للرئيس بري، جاء رغم ان المقترح الأميركي، لا يتضمن أي نوع من حرية الحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، او وجود قوات اطلسية في لبنان. فالأميركيون وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، على حد تعبير الرئيس بري.

صحيح ان لبنان تعرض لهجوم وحشي اسرائيلي بدعم امريكي غربي واضح، حيث استهدف الكيان الاسرائيلي البنية السكانية وقتل المدنيين بهدف الضغط على حزب الله للقبول بالشروط الاسرائيلية الامريكية تحت النار، لكن رجال سماحة السيد نصرالله، اذاقوا ايضا الصهاينة بعض ألم هذه النار، عندما افشلوا هجومهم البري، واعادوا العديد من ضباط وجنود غولاني بالتوابيت، والقوا أضعافهم في المستشفيات، وهجروا مئات الالاف من المستوطنين، فما كان من العراب الامريكي، الا التدخل وبشكل عاجل، لا كما كان متمهلا في السابق، لانزال نتنياهو وعصابته من اعلى الشجرة.

صحيح ان ميزان القوى بين جيش الاحتلال المدعوم امريكيا وغربيا، وبين حركة مقاومة، مثل حزب الله، متفاوت جدا، ولكن ما يحسب لرجال السيد نصرالله، كما قال احد العارفين بهم وبالميدان اللبناني، تمكنوا من ردع وايلام جيش الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الردع وهذا الايلام، هو الذي جعل امريكا تحاول انقاذ ربيبتها من رجال السيد، ويكفي هؤلاء الرجال فخرا، انهم يقاتلون جيشا تمكن في عام 1967 من هزيمة 4 جيوش عربية، قوامها 550 الف جندي، مسنودة من 10 جيوش عربية، واحتلال نحو 70 الف كيلومتر مربع من الاراضي العربية، اي ثلاثة اضعاف ما احتله هذا الجيش من اراض فلسطينية في حرب 1948. اليوم هذا الجيش وفرقه المؤلفة من 70 الف جندى، لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة، رغم كل ما يمتلكه من قوة وعتاد، ودعم امريكي غربي هائل. الا يشكل هذا ردعا غير مسبوق في التاريخ العربي؟ الا يشكل هذا انتصارا لم تحققه الجيوش العربية مجتمعة؟

هذا الردع، تقارن مع ايلام يحسه الكيان الصهيوني يوميا، من مستوطنين وزعماء، فلم يعد هناك مكان آمن في الكيان، لا غرفة نوم نتنياهو، ولا مقر وزارة الحرب "الكرياه" ولا حتى طاولة طعام لواء غولاني، ولا منشآت الشاباك والموساد و...، الكل بات يتوقع ان تنزل على رأسه صواريخ ومسيرات، رجال الله ، رجال السيد حسن نصرالله، اما آلام المستوطنين فلا تنتهي بدفن انفسهم احياء في الملاجىء كل يوم، بل و في كل ساعة.

كل هذا الالم، وان حسته وعاشته وعانته الحاضنة الشعبية للمقاومة في لبنان، فأضعاف هذا الالم يعيشه الاعداء ايضا، رغم فارق العدة والعدد والتسليح، فالميدان الذي سيحدد مصير الحرب، التي تجري وقائعها كما خطط لها السيد الشهيد حسن نصرالله، فالتفاوض تحت النار، لن يكون حكرا على اللبنانيين، فهذه النار اشد وطأة على الاعداء، الذين بدأنا سماع صراخهم الذي اخذ يعلو، وصدق الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عندما قال: "إن تابع العدو حربه فالميدان يحسم ونحن أهل الميدان، ولن نستجدي حلاً. هذه حرب من يصرخ أولاً، ونحن لن نصرخ سنستمر ونضحي، وستسمعون صراخ العدو".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صدق الشيخ نعيم قاسم.. 'لن نصرخ وستسمعون صراخ العدو'
طيارون أميركيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل #عاجل
من هو اللبناني 'مسعد بولس' والد صهر ترامب وما دوره بإنهاء حرب غزة؟
بعد الخسائر الفادحة التي مني بها : الكيان الصهيوني يدرس وقفا مؤقتا لإطلاق النار في لبنان
امتعاض شعبي في كردستان بسبب توقف المشاريع الخدمية بعد انتهاء الانتخابات
كواليس الانتخابات.. كيف تغيرت قواعد اللعبة وصعود ترامب
بين الاستمرارية والفوضى.. كيف يستعد العالم لانتصار ترامب أو هاريس؟
السباق يحتدم بشراسة.. نقطة تفصل بين ترامب وهاريس
موعدٌ حاسمٌ تحت قبة البرلمان.. هل ينهي النواب جدل انتخاب رئيسهم غداً؟
تداعيات خرق الأجواء العراقية.. الإطار التنسيقي يهدد بطرد القوات الأمريكية بأسرع وقت
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك