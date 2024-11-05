بين الاستمرارية والفوضى.. كيف يستعد العالم لانتصار ترامب أو هاريس؟

ينتظر العالم نتيجة الانتخابات الأميركية والتي تؤثر بشكل كبير على مستوى العالم، من أوكرانيا والشرق الأوسط إلى التجارة العالمية. وبالنسبة لبقية العالم، كان الاختزال في السباق الرئاسي الأميركي هو أن كامالا هاريس تمثل الاستمرارية فيما يمثل دونالد ترامب الفوضى.

كما بدأ إدراك أعمق يترسخ في العواصم الرئيسية: إن العصر الذهبي القصير لأميركا كقوة عظمى وحيدة في العالم أصبح من الماضي، بغض النظر عمن سيفوز.

مع انطلاق الانتخابات الأميركية.. المتداولون يتحضرون لتقلبات في الأسواق.

قامت وكالة "بلومبرغ" بمسح شمل العديد من المناطق بدءا من مجموعة السبع إلى القوى الطموحة في جنوب العالم. إن العالم مهووس بنتيجة تصويت يوم الثلاثاء - حتى لو لم تعد واشنطن هي التي تتخذ كل القرارات، فإنها لا تزال تتخذ الكثير.

يظل الاقتصاد الأميركي النابض بالحياة هو الأكبر في العالم وأظهر ساستها - وخاصة ترامب - أنهم مستعدون لتسليحه. لذا، هناك خوف واسع النطاق من الوقوع في مرمى النيران إذا قرر الرئيس القادم تصعيد حرب تجارية مع الصين. لدى العديد من الشركاء خطط في الأدراج عبر رفع التعريفات الجمركية، وهي جاهزة للتنفيذ.

ولكن هناك أيضًا شعور متزايد بأن الولايات المتحدة قوة عظمى متقدمة في السن، ويجب عليها اختيار معاركها بعناية أكبر في عالم حيث يتزايد عدد الصراعات المتنافسة على اهتمامها. وهذا ينطبق على "أميركا أولاً" لترامب ونهج هاريس الأكثر تحفظًا. لاحظ أحد الدبلوماسيين البريطانيين أن الإمبراطورية الرومانية لم تنته فجأة. بدلاً من ذلك، تمكنت من الانحدار لفترة طويلة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

تشعر أوكرانيا بالفعل بالتجاهل، وتواجه أوروبا أزمة وجودية تتعلق بقدرتها على الدفاع عن نفسها وجوارها، وتتحدى إسرائيل علنًا نداءات حليفها الرئيسي ومورد الأسلحة في واشنطن.

وقال مسؤول في الشرق الأوسط إنه من المهين أن يتدخل الرئيس جو بايدن شخصيًا في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة فقط لكي لا يحدث ذلك. إن هذا الانطباع يشترك فيه بشكل متزايد العواصم الحليفة خارج الشرق الأوسط.

بالطبع، تظل مخاطر الانتخابات الأميركية عالية للغاية بالنسبة للعالم. نادرًا ما كانت العواصم الأجنبية - سواء الأصدقاء أو الأعداء - منفتحة للغاية في إظهار النتيجة المفضلة لديها، من التأييد العام إلى الجهود السرية للتدخل التي تكشف عنها الاستخبارات الأميركية بانتظام.

قد يكون التأثير العالمي زلزاليًا. إذا فاز ترامب وسعى إلى إبرام صفقة مع فلاديمير بوتن بشأن أوكرانيا، فسوف ينقسم الاتحاد الأوروبي بين أولئك الذين يرحبون بأي فرصة للسلام - مهما كانت سابقة لأوانها - ودول أخرى تريد من أوروبا دعم كييف بمفردها. "صدمة ترامب الكهربائية" هي الطريقة التي يصفها بها البعض في القارة.

إن الولايات المتحدة الانعزالية والحمائية الحقيقية هي شيء لم يشهده العالم منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

إذا كنت عدوًا تاريخيًا مثل روسيا التي تحاول إعادة بناء المدار السوفييتي، أو من بقايا "محور الشر" مثل إيران، أو منافسًا على النفوذ العالمي مثل الهند، فإن الرأي القائل بأن أفضل أيام أميركا قد ولت هو فرصة يجب استغلالها.

تقول كييف إن القوات الكورية الشمالية تقاتل في روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وتتهم كندا الهند باغتيال انفصالي سيخي على أراضيها. تقدم الصين الدعم لموسكو وسط حربها في أوكرانيا وتدفع بقوة أكبر في بحر الصين الجنوبي. في كل حالة، فإن الشعور هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع أو لن تفعل الكثير لوقفها.

على الرغم من أنها متمسكة بسياسات بايدن، إلا أن هاريس يُنظر إليها على أنها جيل مختلف، وأقل انغماسًا في الأطلسية في الحرب الباردة. يصفها البعض في أوروبا بأنها كاليفورنيا؛ أكثر انسجامًا مع وادي السيليكون وربما أكثر اهتمامًا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث لها أيضًا جذور عائلية.

ويشير الدبلوماسيون إلى أن احتواء الصين قضية نادرة يتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون.

أما بالنسبة لترامب، فلا يرى جميع حلفاء الولايات المتحدة أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته يشكل عبئا بحتًا. ورغم أنه يُنظر إليه على أنه أكثر ودية تجاه روسيا وإسرائيل من هاريس، إلا أن البعض يأمل أن يفاجئ بموقف أكثر صرامة. وفي الوقت نفسه، تشعر القوى الطموحة مثل الهند وتركيا بالارتياح التام لنهجه.

كان ترامب يستمتع بلعب الجولف مع شينزو آبي ويحتقر أنغيلا ميركل، لكن مطالبه من اليابان وألمانيا تتلخص في نفس الشيء: دفع المزيد مقابل الحماية الأميركية وشراء المزيد من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، رفعت كل من الدولتين الإنفاق الدفاعي، بعد أن تعلمت درس الاعتماد على الذات بشكل أكبر. وقد يؤدي تقليص الدور العالمي للولايات المتحدة إلى زيادة الثمن.

كتب الدبلوماسي السنغافوري المخضرم بيلاهاري كاوسيكان: "هذه ليست المنافسة المروعة حول مستقبل الديمقراطية الأميركية كما يصورها البعض - وخاصة الأميركيين والأوروبيين". "كان بايدن أكثر تشاورًا ويمكن التنبؤ بتصرفاته، لكن دعونا لا ننسى أن بايدن لم يكن يتشاور معك للاستفسار عن حال عائلتك، بل لمعرفة ما أنت مستعد للقيام به لتعزيز الأهداف الاستراتيجية لأميركا".

إليك ما تعنيه نتيجة الانتخابات لقضايا عالمية رئيسية:

بعد أكثر من عامين ونصف العام من الغزو الروسي الكامل، تعتمد أوكرانيا على دعم حلفائها في كل شيء من الأسلحة المتقدمة إلى المال لدفع الرواتب. وتأمل كييف في الحصول على المزيد من الدعم لإقناع بوتن بالتفاوض، لكن الرئيس الروسي، الذي يبدو أنه يتمتع باليد العليا، لا يُظهر أي رغبة في التسوية، ويراهن على أن الدعم الحليف سيتلاشى تدريجيًا.

تعهدت هاريس بالحفاظ على الدعم طالما استغرق الأمر، لكنها من المرجح أن تواجه تشككًا متزايدًا في الكونغرس بشأن التمويل الإضافي الكبير.

ومثل بايدن، رفضت هاريس حتى الآن الالتزام بالموافقة على طلب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام صواريخ الحلفاء لشن ضربات في عمق روسيا أو دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه ضروري لضمان أمن بلاده.

وقال ترامب إنه سينهي الحرب "في غضون 24 ساعة" بعد الانتخابات من خلال إقناع بوتن وزيلينسكي بالتفاوض. ولم يوضح كيف سيفعل ذلك، لكنه ونائبه أشارا مرارًا وتكرارًا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى الاستعداد لتقديم تنازلات.

وتساءلا عن سبب إنفاق الولايات المتحدة الكثير لدعم أوكرانيا وجادلا بأن الحلفاء في أوروبا بحاجة إلى تحمل المزيد من العبء.

منذ قتلت حماس 1200 إسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، انتشر القتال في المنطقة بشكل مطرد على الرغم من الجهود الأميركية لاحتواء العنف بينما تستمر في تسليح إسرائيل. وبعد الضربات التي تلقتها حماس إلى حد كبير في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف مدني ومقاتل، أصبحت قوات إسرائيل الآن في لبنان، وتواجه حزب الله.

ما تبادلت إسرائيل الضربات مع إيران، التي تدعم المجموعتين، وكذلك الحوثيين في اليمن، الذين أغلقوا البحر الأحمر أمام السفن الغربية بهجماتهم. ويخيم على كل هذا العنف البرنامج النووي الإيراني، الذي لا يبعد سوى أسابيع قليلة عن تطوير ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح، وهو الأمر الذي تعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل بمنعه.

وتتعهد هاريس بضمان حصول إسرائيل على الوسائل التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، لكنها دعت إلى بذل المزيد من الجهود للحد من معاناة المدنيين في غزة. كما أيدت دعوات إدارة بايدن المتكررة - والتي فشلت حتى الآن - لوقف إطلاق النار. وهي تؤيد حل الدولتين، وهو ما استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريبًا، رغم أنها لم توضح كيف يمكن الحصول على مثل هذه النتيجة.

لقد تهربت من السؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار نتنياهو حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، لكنها وصفت إيران بأنها أعظم عدو لأميركا خلال الحملة.

يقول ترامب إن هجوم السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث أبدًا لو كان رئيسًا، دون أن يقول كيف كان سيمنعه. وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "القيام بعمل أفضل في العلاقات العامة" ودعا البلاد إلى "إنهاء الأمر". في سبتمبر، تهرب من السؤال حول ما إذا كان سيدعم الدولة الفلسطينية. كما دعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لعزل إيران.

في ولايته الأولى، ساعد ترامب أيضًا في التوسط في اتفاقيات السلام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

لقد أصبحت الجهود الأميركية لإدارة المنافسة مع الصين محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد مع توسع النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين جنبًا إلى جنب مع محاولات واشنطن لمواجهتها. لقد كثفت الصين من التدريبات العسكرية حول تايوان، والتي تدعي أنها مقاطعة مارقة.

تعتمد الجزيرة وسكانها على الولايات المتحدة وحلفائها لدعمهم في حالة تصاعد الضغوط إلى صراع مفتوح. في الميزان يوجد قلب صناعة تصنيع الرقائق العالمية - وهو أمر حيوي للاقتصادات على مستوى العالم.

تتبنى هاريس نهج إدارة بايدن تجاه الصين، مع فرض ضوابط على تصدير الرقائق الرئيسية وغيرها من التقنيات الحساسة وتدعم التزام الولايات المتحدة بضمان أمن تايوان (ولكن ليس الاستقلال، الذي تعارضه الصين بشدة).

لقد دعمت توسيع التحالفات في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة بكين.

في المقابل؛ تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الصادرات الصينية في محاولة للحد من الاعتماد على بكين في "المناطق الحرجة".

زعم ترامب أن تايوان "سرقت" أعمال أشباه الموصلات الأميركية، بحجة أنها يجب أن تدفع أكثر مقابل أمنها، دون توضيح ما يعنيه. ولكن ترامب لم يلتزم بالدفاع عن في حالة وقوع هجوم صيني، بل إنه عاد إلى سياسة أميركية راسخة. فقد دعا حلفاء الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية إلى إنفاق المزيد على دفاعهما، وهدد في الماضي بتقليص الالتزامات العسكرية هناك وتقييد التجارة.