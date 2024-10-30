التقارير

موعدٌ حاسمٌ تحت قبة البرلمان.. هل ينهي النواب جدل انتخاب رئيسهم غداً؟


أجواء مشحونة وخلافات مشتدة، وتحالفات تتغير باللحظات، الأمور ليست على ما يرام في أروقة مجلس النواب العراقي، فكل كتلة تحمل أجنداتها وحساباتها، لاسيما بعد شجار الجلسة الأخيرة الذي وصل لمرحلة الضرب..، عوامل كلها تؤخذ في عين الاعتبار مع تحديد يوم غد الخميس موعداً لانتخاب رئيس طال انتظاره، فهل يحسم جدل الشهور الطوال؟

ومنذ أشهر، تشهد قاعة البرلمان حالة من الصراع المستمر؛ جلسات غابت عنها الحلول وتصدرت فيها السجالات والمناكفات والمشاحنات بين الأطراف المختلفة. كل كتلة لها رأي في من يستحق أن يشغل هذا المنصب، وكل نائب لديه وجهة نظر حول المرشح الأجدر، ليصبح البرلمان وكأنه حلبة نقاش لا تنتهي.

*موعد إطاري

الإطار التنسيقي وفي اجتماع عقده الاثنين الماضي وتحديداً في 28 تشرين الأول 2024، اختار يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وقال الإطار عبر بيان مقتضب، إن "الإطار أنهى اجتماعه وقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل"، مضيفاً "رئيس المجلس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة، وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".

*تأكيد

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حدد مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس، موعداً لانتخاب رئيس المجلس.

وجاء في وثيقة نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، تابعتها السومرية نيوز، إن البرلمان حدد يوم غد الخميس 31 تشرين الأول 2024 "موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب".

*مساران

يوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت 6 قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ قرابة السنة.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، والمبادرة).

وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

*مفتاح الحل

في هذا الإطار، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أسعد البزوني، أن أعضاء مجلس النواب لديهم مفتاح الحل لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.

وقال البزوني في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن “هناك مباحثات وتحركات سياسية لضمان حسم رئاسة مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد أن وجه الإطار التنسيقي دعوة إلى الكتل السياسية لإنهاء هذه الأزمة”.

وأضاف أن “غياب الحلول داخل البيت السني دفع باتجاه ترك الخيار إلى مجلس النواب من أجل اختيار الرئيس الجديد للمجلس، بعد أن طال انتظار هذا الأمر قرابة عام كامل”.

وبين أن “أعضاء مجلس النواب يمتلكون الحل الحقيقي لإنهاء أزمة الرئاسة من خلال التصويت لصالح أحد المرشحين المطروحين لنيل المنصب، وبالتالي فأن البوصلة تتجه نحو إنهاء أزمة الرئاسة في القريب العاجل”.

ومع اقتراب يوم التصويت الحاسم، لا يستبعد البعض من أن جلسة الغد قد تتحول إلى صدام سياسي، بل وربما جسدي، كما حدث في محطات سابقة، وأبرزها الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم أمس ورفعت على اثار شجار وعراك وصل الى حد الضرب بين بعض النواب؛ بسبب تصاعد حدة الخلاف على قوانين مهمة مثل "إعادة العقارات والعفو العام والأحوال الشخصية".

يذكر أن "المرشحين الاربعة لمنصب رئيس البرلمان كل من النواب محمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار"، لكن حدة التنافس تنحصر بشكل بارز بين محمود المشهداني وسالم العيساوي.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان وهو ما لا تمتلكه القوى السنية حيث يكون العدد 166 نائباً.

وكان العيساوي خاض السباق الانتخابي مرتين، وحصل على عدد كبير من الأصوات. الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حيث حصل على 97 صوتاً بينما حصل المرشح المدعوم من تقدم في وقتها شعلان الكريم على 152 صوتاً، بينما حصل محمود المشهداني على 48 صوتاً.

وفي المرة الثانية خلال شهر مايو (أيار) الماضي تنافس كل من المشهداني والعيساوي بعد انسحاب الكريم بسبب دعاوى قضائية أقيمت ضده بدعوى تمجيد صدام حسين، حيث حصل العيساوي على 159 صوتاً بينما حصل المشهداني على 138 صوتاً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موعدٌ حاسمٌ تحت قبة البرلمان.. هل ينهي النواب جدل انتخاب رئيسهم غداً؟
تداعيات خرق الأجواء العراقية.. الإطار التنسيقي يهدد بطرد القوات الأمريكية بأسرع وقت
لماذا يمنح جيش الاحتلال قناة العربية معلومات عن خسائره قبل أن ينشرها؟
الاعلام السعودي.. الوجه الآخر لأجندات واشنطن و"تل أبيب"
"المقاومة" تكشف مخططًا اسرائيليًا مُعدًا منذ 2013 لتدمير غزة.. ما سر الـ 92 وثيقة استخبارية؟
تفاصيل حول شبكة التجسس الإيرانية في إسرائيل (صور)
أرسلت خلايا كوماندوز.. ما علاقة واشنطن باغتيال السنوار؟
بافل طالباني يغير قواعد اللعبة السياسية: ما مصير تشكيل حكومة كردستان؟
حركة التغيير الكردية.. كيف لـ"أطلال حزب مشتت" منافسة الكبار؟
تقرير بريطاني: إيران اخترقت أعظم نظام دفاعي في العالم.. وتحذير من "هجوم مدمر" يهدد إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك