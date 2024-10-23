التقارير

الاعلام السعودي.. الوجه الآخر لأجندات واشنطن و"تل أبيب"


قد لا تكون المرة الأولى التي تتسبب فيها وسيلة إعلام سعودية بإثارة غضب ملايين الناس بسبب الإساءة إلى رموز دينية ووطنية، أو تجاوزها معتقدات وتوجهات معينة. فقبل التقرير الذي ظهر على شاشة قناة MBC قبل عدة ايام، والذي وصفت فيه عددًا من شهداء قيادات المقاومة في العراق وايران ولبنان بالإرهابيين، وصنفتهم في خانة الإرهابي أسامة بن لادن. قبل ذلك، حفلت قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية سعودية ببث ونشر الكثير من الموضوعات والبرامج المسيئة لرجال دين وقيادات سياسية وعسكرية مقاومة وكيانات ومؤسسات، مثل الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية، وغيرها.

وغالبًا ما كانت تأتي الإساءات من المؤسسات الإعلامية السعودية، وحتى غير السعودية، في توقيتات مدروسة ارتباطًا بظروف واوضاع وحسابات خاصة، تندرج في إطار توزيع مهام وأدوار ضمن أجندات ومشاريع كبيرة، ترسمها وتديرها وتوجهها مراكز القرار الغربية المعادية لمحور المقاومة، وتحديدًا من واشنطن ولندن و"تل أبيب".

وبالحديث عن هذا الملف رفض الحراك الشعبي وجود اصوات تحاول النيل من قادة المقاومة في العراق والمنطقة.

ويقول رئيس حراك ديالى الشعبي عمار التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" قادة النصر في محور المقاومة جاهدوا لسنوات طويلة من اجل افشال مخطط الشرق الاوسط الجديد الذي انفقت عليه واشنطن مئات المليارات من الدولارات وشكلت تنظيمات ارهابية ودعمت انظمة ماجورة لتحقيقه من خلال ضرب القضية الفلسطينية ومواجهة المقاومة في لبنان قبل انتقالها الى بقية الدول ومنها العراق".

ويضيف ان" لولا تضحيات قادة المقاومة لكان المحتل وحلفائه من الامركيين والغرب موجودين في مناطق واسعة من البلاد العربية" لافتا الى ان" قادة النصر هم من فضحوا مؤامرات التطبيع واسهمت دماء عشرات الالاف من الشهداء في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق في تذكير العالم بالوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وكشف زيف البيت الابيض الذي يدعم ماكنة الموت".

ويشير الى ان" بغداد تبقى حرة وترفض وجود اي اصوات او قنوات تحاول النيل من قادة النصر والمقاومة من خلال قلب الحقائق".

الى ذلك أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف قناة "MBC" عن العمل في العراق، فيما وجهت مجلس المفوضين بإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "انطلاقاً من واجبنا الموكل الينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الاعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الاعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فاننا نؤكد على اتخاذ كافة  الاجراءات القانونية اللازمة وايقافها عن العمل في العراق".

وأضافت، "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها"

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