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تقرير بريطاني: إيران اخترقت أعظم نظام دفاعي في العالم.. وتحذير من "هجوم مدمر" يهدد إسرائيل


حذر تقرر لصحيفة (التلغراف) البريطانية، اليوم الأربعاء، (9 تشرين الأول 2024)، إسرائيل من هجوم كبير ومدمر اذا ما نفذت تهديدها بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال تقرير الصحيفة، ان: "إيران أثبتت أنها قادرة على اختراق أعظم نظام دفاع جوي في العالم وما سيأتي بعد ذلك قد يكون مدمراً".

وأشار الى، ان "الخبراء يعملون بشكل حثيث لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد مزيد من موجات الصواريخ إذا استمرت الحرب في التصعيد في الشرق الأوسط".

ونقلت التلغراف عن خبراء، قولهم، ان: "مقاطع الفيديو تشير إلى أن إسرائيل قد لا تمتلك وحدات دفاع جوي أو صواريخ اعتراضية كافية لاعتراض مثل هذا القصف الثقيل".

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من، أن "يكون ارتفاع الهجمات بالطائرات المسيّرة على وجه الخصوص قد كشف عن خلل محتمل أو نقطة ضعف في الدفاع الجوي".

وحذر الخبراء وفقاً للصحيفة البريطانية، من "هجوم صاروخي كبير تنسّقه إيران وحلفاؤها قد يطغى على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي ويسبب دماراً هائلاً للمناطق السكنية".

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