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الشعب التركي أسوأ شعب في ضيافة السياح لعام 2024؟


يعتبر الشعب التركي حسب موقع “trip advisor” هو الأسوء في استضافة واستقبال السياح العرب والأجانب لهذه السنة 2024، كما أن تركيا عرفت في الأوان الأخيرة بالممارسات العنصرية من طرف المواطنين الأتراك للاجئين السوريين وكذلك السياح الأجانب وأكثرهم العرب.

وبحسب وسائل إعلامية فأن "ظاهرة العنصرية تنامت في تركيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ضد المهاجرين واللاجئين بصفة عامة والعرب بصفة خاصة، وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للوجود العربي في تركيا ولكن لأمن واستقرار الدولة التركية مع تعدد الأسباب الدافعة لهذا التنامي، وتعدد الأطراف المتداخلة في هذه الظاهرة، الأمر الذي يتطلب البحث في خرائط الأسباب والأطراف، من ناحية، وتداعيات وأخطار ذلك من ناحية ثانية، ثم البحث عن آليات المواجهة وكيفية تفادي هذه التداعيات من ناحية ثالثة". 

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح في العام الماضي أنه "لن نقبل مطلقا أن يطال أي شخص سوء، بالقول أو بالفعل، بسبب أنه أجنبي أو يتحدث لغة مختلفة أو بسبب الحجاب واللحية أو أي شيء آخر، وكل من يتورط في الإساءة لأحد سيعاقب". 

وتابع "كل شخص في تركيا سواء كان تركيا أم أجنبيا يحق له العيش بسلام والتعبير عن رأيه".

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