شكوك بقصة حادثة الحرامي نور زهير في بيروت

أثيرت العديد من الشكوك في الأوساط العراقية خلال الساعات القليلة الماضية حول حقيقة تعرض السارق المدان نور زهير لحادث سير في لبنان، فيما كشف هذا الخبر عن مسألة أخرى هو كيفية تواجد زهير في لبنان في الوقت الذي لايزال القضاء العراقي ينتظره مجيئه لموعد محاكمته.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية صورا وخبرا عن تعرض نور زهير لحادث سير في بيروت أدى لكسور في العمود الفقري والعنق والقفص الصدري إضافة الى عدة رضوض في الجسم.

غير ان العديد من العراقيين شككوا بحقيقة الحادثة وانها قد تكون "حادثة مصطنعة" تهدف للهرب من المحاكمة المتعلقة بقضية سرقة القرن.

وفي ذات السياق انتشر مقطع فيديو لاتصال هاتفي لأحد الصحفيين العراقيين في لبنان وهو يتحدث عن ان الحادث مفتعل وان زهير اتفق مع احدى المستشفيات الاهلية في لبنان على هذه القصة، مشيرا الى ان قصة الحادثة هي من يوم امس الا ان الخبر انتشر في اليوم التالي، حيث ان زهير اقدم على السفر أساسا في اليوم التالي دون معرفة الى اين ذهب.

واعيد النقاش بشكل كبير حول سرقة القرن ومدى تورط نور زهير وشخصيات أخرى معه في السرقة، بعد ان لم يحضر لموعد محاكمته التي حددها القضاء العراقي ما أدى لتأجيل المحاكمة.