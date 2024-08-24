التقارير

شكوك بقصة حادثة الحرامي نور زهير في بيروت


أثيرت العديد من الشكوك في الأوساط العراقية خلال الساعات القليلة الماضية حول حقيقة تعرض السارق المدان نور زهير لحادث سير في لبنان، فيما كشف هذا الخبر عن مسألة أخرى هو كيفية تواجد زهير في لبنان في الوقت الذي لايزال القضاء العراقي ينتظره مجيئه لموعد محاكمته.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية صورا وخبرا عن تعرض نور زهير لحادث سير في بيروت أدى لكسور في العمود الفقري والعنق والقفص الصدري إضافة الى عدة رضوض في الجسم.

غير ان العديد من العراقيين شككوا بحقيقة الحادثة وانها قد تكون "حادثة مصطنعة" تهدف للهرب من المحاكمة المتعلقة بقضية سرقة القرن.

وفي ذات السياق انتشر مقطع فيديو لاتصال هاتفي لأحد الصحفيين العراقيين في لبنان وهو يتحدث عن ان الحادث مفتعل وان زهير اتفق مع احدى المستشفيات الاهلية في لبنان على هذه القصة، مشيرا الى ان قصة الحادثة هي من يوم امس الا ان الخبر انتشر في اليوم التالي، حيث ان زهير اقدم على السفر أساسا في اليوم التالي دون معرفة الى اين ذهب.

واعيد النقاش بشكل كبير حول سرقة القرن ومدى تورط نور زهير وشخصيات أخرى معه في السرقة، بعد ان لم يحضر لموعد محاكمته التي حددها القضاء العراقي ما أدى لتأجيل المحاكمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شكوك بقصة حادثة الحرامي نور زهير في بيروت
لاحلول حتى الان.. زيارة مليونية وكربلاء بلا كهرباء في ازمة شملت محطات الماء
ما هي قصة الطالقاني؟
الحلبوسي متهم بـ"عرقلة" انتخاب رئيس جديد للبرلمان
الاجندات الحزبية حاضرة انعكاسات شبكة "التنصت الحكومية".. تحذيرات من استغلال مواقع الدولة الحساسة
185 غير رسمي مقابل 13 رسمي فقط!.. من المسؤول عن معادلة مصافي النفط بإقليم كردستان؟
العالم يترقب "مفاوضات الدوحة" اليوم.. هل تنجح في وقف إطلاق النار بغزة؟
العزم والسيادة يقطعان الطريق أمام تقدم: فلندعم المشهداني وكفاكم تجاوزا على الدستور
مخاوف من تبخر كدس الدولارات "الضائع" دون كشف المتورطين ودعوات لإيقاف الفساد "المافيوي"
رد الدين لليكتي هزيمتان قاسيتان "لا تحتملان".. حزب البارزاني"ينوي الانتقام" لكركوك ونينوى بانتخابات الإقليم
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك