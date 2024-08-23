لاحلول حتى الان.. زيارة مليونية وكربلاء بلا كهرباء في ازمة شملت محطات الماء

اشتكى عدد كبير من أهالي مدينة كربلاء المقدسة وأصحاب المواكب والهيئات الحسينية، بالإضافة إلى الزائرين، من الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي والماء، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والزخم المليوني الكبير للزائرين القادمين من مختلف أنحاء العالم لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال أحد أصحاب المواكب القريبة من محافظة كربلاء المقدسة إن "الكهرباء متردية بدرجة كبيرة خلال هذه الزيارة المليونية، مشيرا الى ان "السنة التي مضت افضل بكثير من هذه السنة"، مضيفا: "اين وزير الكهرباء من كل هذا التردي ونحن أصحاب المواكب كيف نعمل من دون كهرباء".

بدوره، قال أحد خدام الحسين (ع): "الكهرباء تجي ساعة وتنقطع 4 ساعات، هاي وعود وزارة الكهرباء!، لدينا زوار في بيوتنه وكل ما تنقطع الكهرباء يتم قطع المياه علينا".

وتأتي هذه الشكاوى رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين عن ملفي الماء والكهرباء، والتي أكدت أن محافظة كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل ستكون مستثناةً من القطع المبرمج للتيار الكهربائي طيلة أيام الزيارة الأربعينية.

كما أشارت التصريحات إلى زيادة في الإطلاقات المائية لتوفير ما يكفي من المياه الصالحة للشرب والاستعمالات الأخرى.

وتساءل المتضررون عن عدد ساعات تجهيز الكهرباء والماء مقارنة بساعات القطع، مشيرين إلى أن هذه الانقطاعات المتكررة تزيد من معاناتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حيث تعتبر كربلاء واحدة من أهم الوجهات الدينية خلال هذه الفترة من العام.