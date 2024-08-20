التقارير

الاجندات الحزبية حاضرة انعكاسات شبكة "التنصت الحكومية".. تحذيرات من استغلال مواقع الدولة الحساسة


حذر المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، من استغلال مواقع الدولة العليا للتسقيط السياسي من قبل بعض الجهات والشخصيات المتنفذة.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك استغلالا واضحا من قبل بعض الأشخاص والجهات من أجل استغلال مناصب الدولة العليا والحساسة للتسقيط السياسي وحتى الابتزاز السياسي"، مضيفا، أن "بعض تلك الأعمال تكون وفق اجندة سياسية وحزبية، وبعضها يكون استغلالا شخصيا بهدف كسب الأموال عبر طرق غير القانونية".

وشدد على أن "هناك ضرورة لمتابعة ومراقبة عمل الأشخاص ممن يعملون في بعض الأجهزة المهمة والحساسة، خاصة تلك التي تتيح التتبع أو التجسس، لمنع استغلال هكذا مواقع في الدولة العراقية".

وتابع الحكيم، أن "الشبكة التي كُشف عنها مؤخرا في مكتب رئيس الوزراء، خير دليل على استغلال المواقع الحساسة في سلوكيات مشبوهة".

ضباط وموظفون كبار 

وفي وقت سابق من يوم الاثنين (19 آب 2024)، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، عن اعتقال شبكة داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تضم ضباطا "تتجسس" على هواتف نواب وسياسيين.

وقال سند، في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين".

وأضاف أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة، ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)". 

وتابع: "كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".

وأكد أن "الشبكة اعترفت على أعمالها، وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيا".

وحتى اللحظة لم يصدر أي تصريح أو تعليق رسمي حول ماهي "الشبكة التجسسية" وارتباطاتها وكيف تمكنت من استغلال نفوذها داخل مكتب رئيس الوزراء للوصول إلى هواتف النواب والمسؤولين الحكوميين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاجندات الحزبية حاضرة انعكاسات شبكة "التنصت الحكومية".. تحذيرات من استغلال مواقع الدولة الحساسة
185 غير رسمي مقابل 13 رسمي فقط!.. من المسؤول عن معادلة مصافي النفط بإقليم كردستان؟
العالم يترقب "مفاوضات الدوحة" اليوم.. هل تنجح في وقف إطلاق النار بغزة؟
العزم والسيادة يقطعان الطريق أمام تقدم: فلندعم المشهداني وكفاكم تجاوزا على الدستور
مخاوف من تبخر كدس الدولارات "الضائع" دون كشف المتورطين ودعوات لإيقاف الفساد "المافيوي"
رد الدين لليكتي هزيمتان قاسيتان "لا تحتملان".. حزب البارزاني"ينوي الانتقام" لكركوك ونينوى بانتخابات الإقليم
"استئصال مغذي الفساد".. رحلة مستفيضة في الأنبار لمرحلة ما بعد "سلطة" الحلبوسي
منشور لصحفي عراقي انتقد فيها حكومة الكاظمي قاده الى المحكمة
تقرير أمريكي: إيران رفضت الجهود الأمريكية والعربية لتخفيف ردها على اغتيال هنية في طهران
الاستعداد في إسرائيل لهجوم مشترك "حتمي أكثر فتكا وكثافة" وسط مناقشات طارئة مع واشنطن: "أيام مصيرية"
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك