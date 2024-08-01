في أحداث متسارعة.. أمريكا تحشد أساطيلها بالمنطقة وسفارات إسرائيل تتأهب لرد إيران

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، (1 آب 2024)، عن تحشيد بحري عسكري أمريكي في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول في البنتاغون وفقاً للصحيفة: "حشدنا 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر".

كما نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين انهم "لا يزالون يعملون على السيطرة على الوضع ولا أحد يريد حدوث كارثة إقليمية".

فيما قالت وسائل اعلام إسرائيلية، ان "تعليمات للسفارات الإسرائيلية صدرت برفع حالة التأهب وزيادة اليقظة ضمن الاستعداد للرد الإيراني"، مشيرة الى، ان "إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة".

في المقابل قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، بشأن اغتيال هنية، ان "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية"، داعيا "مجلس الأمن الى مطالبة إسرائيل بوقف عدوانها فورا على غزة وفي المنطقة".

في حين قالت صحيفة فايننشال تايمز، ان "دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين يجرون مناقشات عاجلة بالشرق الأوسط في محاولة لتجنب حرب إقليمية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم: ان "المحادثات ركزت على إقناع طهران بعدم الرد أو القيام بعمل رمزي".

كما قال دبلوماسي غربي لفايننشال تايمز ان "الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد ولاحتواء الأمر".