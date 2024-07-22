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بعد قراره اليوم.. الكشف عن كواليس انسحاب بايدن


عقب الخطوة المفاجئة للرئيس بايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي، بدأت معلومات تتكشف من كواليس هذه الخطوة التاريخية.

فقد أبلغ بايدن فريقه الكبير بقراره الانسحاب من السباق الرئاسي في حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي، تزامناً مع نشر رسالته العامة، وفقًا لمصدر مطلع على التوقيت بحسب CNN.

 وقال نفس المصدر: "قبل ذلك، كانت كل الأمور تسير بوتيرة متسارعة تشير إلى أنه سيترشح".

يأتي هذا القرار غير المتوقع بينما كان الجميع يتوقع أن بايدن سيمضي قدماً في حملته الانتخابية، مما أضاف عنصرًا من الدهشة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن.

مفاجأة لموظفي بايدن وهاريس

ونقلت مصادر بحسب ABC News أن الموظفين الذين يعملون لدى كل من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لم يكن لديهم أي مؤشر على أن بايدن اتخذ قراره بالتنحي عن سباق 2024.

اتصالات حملة بايدن بالمندوبين

بينما كان الرئيس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي بعد ظهر الأحد، كان مساعدو حملته على مستوى الولايات يتصلون بالمندوبين استعدادًا للمؤتمر الديمقراطي الشهر المقبل.

وقال مسؤول في حملة بايدن على مستوى الولايات وفق "موقع بولتيكيو"، الذي كان زملاؤه يقومون بالاتصالات: "كانت هناك حملة وطنية لتعزيز دعم المندوبين قبل التصويت"، ومنذ مناظرته الكارثية، كان مساعدو بايدن يعملون للحفاظ على التزام المندوبين في مؤتمر شيكاغو.

وفي إشارة أخرى إلى مدى دهشة قرار الرئيس حتى لفريقه، اختتمت قيادة حملته في ولاية ديلاوير اتصالاً مع موظفي الولاية قبل دقائق فقط من نشر بايدن رسالته التي أعلن فيها انسحابه.

وقال المسؤول، مشيرًا إلى موظفي بايدن: "لا أعتقد أن أحدًا في ديلاوير كان يعلم".

قرار بايدن النهائي قبل 48 ساعة

وفقًا لأحد كبار مستشاري الحملة الانتخابية بحسب ما نقلته شبكة CNN، تم التوصل إلى قرار بايدن النهائي بالانسحاب من السباق خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واستشار بايدن عائلته وكبار مستشاريه عبر الهاتف، ولم يعقد اجتماعًا شخصيًا أخيرًا مع كبار حملته أو مستشاري البيت الأبيض أثناء تعافيه من كوفيد-19 في منزله الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وقال المستشار إن الرئيس "لم يكن منغمساً"، لكنه كان يدرس جميع البيانات الواردة وأصبح مقتنعاً بأنه "سيثقل كاهله" وسيكون مصدر إلهاء وتعقيد لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

انسحاب بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صدر يوم الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدًا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.

وبحسب بيان نشره على صفحته على منصة إكس، جاء الإعلان بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته، حيث أعرب بايدن عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الأمة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية.

وأشار بايدن إلى أن قراره جاء في مصلحة حزبه والبلد، مؤكدًا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.

دعم كامالا هاريس

وأعلن بايدن بعد نصف ساعة من انسحابه أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقال بايدن عبر منصة إكس "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".

وجاء في بيان على صفحته الرسمية بمنصة إكس: "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول الترشيح والتركيز على جميع طاقاتي على واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي. كان قراري الأول كمرشح للحزب في عام 2020 هو اختيار كامالا هاريس كنائبتي للرئيس. وكان ذلك أفضل قرار اتخذته. اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لترشيح كامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. ديمقراطيون — حان الوقت للاتحاد وهزيمة ترامب. دعونا نفعل ذلك".

وبحسب تقرير لـ CNN، كان أنصار نائبة الرئيس كامالا هاريس يعملون خلف الكواليس خلال الأسبوع الماضي لتأمين الدعم من المندوبين.

ولم يكن الهدف من هذه الجهود دفع بايدن للخروج من السباق، بل الاستعداد في حال قرر الانسحاب، بحسب التقرير.

وقال أحد كبار الاستراتيجيين الديمقراطيين، الذي عمل في حملة هاريس لعام 2020، لشبكة سي إن إن:"كنا نقوم بتجميع المندوبين خلال الأسبوع الماضي".

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