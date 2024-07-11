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"فساد واعفاء مقاولين من الضرائب بحقل الاحدب".. النزاهة تحقق بثاني اكبر سرقة في العراق


كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في ثاني اكبر سرقة في تاريخ العراق تخص حق الاحدب، مبينا ان القضية تتضمن اعفاء مقاولين من الضرائب.

وقال المصدر إن "هيئة النزاهة تحقق في ثاني اكبر سرقة في تاريخ العراق تقدر بملايين الدولارات في حقل الاحدب النفطي"، مبينة انه "تم اعفاء مقاولين من الضرائب في الحقل التابع إلى شركة نفط الوسط".

واضاف المصدر، ان "قاضي محكمة النزاهة ضياء جعفر قرر حجز معاون مدير عام للشؤون الفنية ومدير قسم رقابة التراخيص السابق".

 وبحسب الوثائق الصادرة من قبل شركة نفط الوسط والموجهة الى وزارة النفط، جاء فيها: نود اعلامكم بوجود مخالفة فيما يخص ضرائب عقود السعر الصافي حيث تبين أن المشغل "شركة الواحة الصينية" اتبع أسلوب السعر الصافي لبعض العقود الثانوية دون تضميها مبالغ الضريبة وتم توقيع العقد مع المقاول الثانوي على هذا الأساس، علماً أن المبلغ المستقطع من حساب المقاول يبلغ (48,953,613.57) $ ثمانية واربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون الف وستمائة وثلاثة عشر دولار وسبعة وخمسون سنت المستقطع من قائمة مستحقات الفصل الثاني لعام 2020 بموجب كتاب دائرة العقود والتراخيص البترولية المرقم 1529 في 2020/8/18 والمعطوف على كتاب شركتنا المرقم 5762 في 2020/8/10 علماً أن مجموع المبالغ المتبقية وقيد الاستقطاع من مجموع المبالغ المختلف علها بلغ (139,191,766.79) $ مائة التسعة وثلاثون مليون ومائة وواحد وتسعون الف وسبعمائة وستة وستون دولار وتسعة وسبعون سنت وأن هذه المخالفات حصلت نتيجة استغلال المشغل أعلاه كتب الوزارة في اعفاء بعض المشاريع وتعميم الإجراء على باقي المشاريع وخاصة مع الشركات الصينية من المقاولين الثانويين.

 

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