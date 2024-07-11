انتخابات برلمان كردستان.. وجه اقتصادي آخر وتحريك لعجلة سوق الإقليم

حدد الخبير الاقتصادي، عثمان كريم، اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، الجهات المستفيدة من انتخابات برلمان إقليم كردستان التي ستجري في تشرين الأول من العام الحالي.

وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "أي حدث سياسي أو اجتماعي في أي منطقة يساهم بالانتعاش الاقتصادي، وحدث مثل الانتخابات ستكون فيه فوائد كبيرة على وضع الأسواق في مدن الإقليم".

وأضاف، أن "هنالك مهن راكدة ستنتعش مثل الحدادين والمطابع وشركات الإعلانات والممثلين، وحتى المدونيين في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشاط أصحاب السيارات الكبيرة، الذين يتم استخدامهم لنقل الجماهير الانتخابية في التجمعات والأنشطة".

وأشار كريم إلى، أن "المال الذي يستخدم في الدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب والمرشحين يعطي زخما لأسواق الإقليم التي عانت سابقا من ركود كبير، نتيجة عدم صرف الرواتب في موعدها".

وكانت رئاسة إقليم كردستان، قد حددت يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن إجمالي عدد الناخبين في الدورة السادسة لانتخابات برلمان إقليم كردستان يبلغ ثلاثة ملايين و789 ألف ناخب، وقد أصدر منهم مليونان و901 ألف ناخب بطاقاتهم البايومترية لغاية أول أمس الإثنين.