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"لنجعلها كربلاء جديدة".. الجيش الاسرائيلي منزعج من جملة السنوار


رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، بانزعاج على تصريحات القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، يحيى السنوار في جعل قطاع غزة "كربلاء ثانية".

وقال أدرعي في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "(لننتصر ام تكون كربلاء جديدة) - هذا ما قالوا حسب بعض التسريبات للسنوار في رسائل لقيادات حماس في الخارج، السنوار يدفع ضريبة كلامية للإيرانيين ولحزب الله وسكان غزة يدفعون الفاتورة". 

وأضاف أدرعي "السنوار الذي ادعى انه تلميذ ياسين والقرضاوي يعلم ان الصلاة خلف الامام من اتباع نظام الملالي باطلة، فاذكره بكلام المدعو سعيد حوى من قادة جماعة الاخوان ان (الخمينية شدود في العقائد والمواقف)".  

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عبر الرسائل التي بعثها إلى الوسطاء وأعضاء المكتب السياسي للحركة في الخارج في 12 من حزيران الجاري: علينا أن نمضي قدمًا أو فلتكن كربلاء جديدة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في عشرات الرسائل الأخرى التي بعثها السنوار، تطرق إلى أهمية التضحيات والصمود في سبيل تحقيق النصر، مستشهدا بتجارب الشعوب الأخرى في الحروب من أجل الاستقلال والكرامة.

وأضاف السنوار لقادة حماس في رسالة: رحلة "إسرائيل" في رفح لن تكون نزهة في الحديقة، وأشار وفق "وول ستريت جورنال"، إلى أنه مستعد للموت في القتال، حيث شبه في رسالة حديثة الحرب.

وقال: علينا أن نمضي قدمًا على نفس المسار الذي بدأناه أو فلتكن كربلاء جديدة".

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