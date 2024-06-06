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استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق


استغربت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الخميس 6 حزيران/يونيو 2024، من نصب اشكال تعطي ايحاءات وتثير موجة سخط وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن التمثال نصب قبل فترة، فإن العديد من العراقيين تداولوا خلال الايام الماضية على مواقع التواصل (إكس وإنستغرام) صوراً لنصب وصفوه بالعجيب الغريب لإبهام أمام فندق "قلب العالم" في منطقة الجادرية في بغداد.

ففي حين انتقد البعض نصب تمثال لإبهام، لا يحمل أي معنى فني أو ثقافي، شن آخرون حملة سخرية، متسائلين عن السبب الذي دفع إلى وضع تمثال كهذا.

ويقول نائب رئيس لجنة الاستثمار النائب، حسين السعبري في حديث للسومرية نيوز، ان أمانة العاصمة كان لها دور كبير في اختيار النصب والرموز والاشكال الموجودة في ساحات ومداخل بغداد وكان لديها قسم خاص لهذا الموضوع"، لافتا الى ان "امانة العاصمة كانت متميزة عن باقي الدول العربية وباقي العواصم في اختيارها النصب، كنصب الحرية وغيرها والتي تليق ب‍بغداد وتحاكي تاريخ العراق وحضارته وشخصياته البارزة".

ويضيف، "أما اليوم نستغرب نصب اشكال تعطي ايحاءات وليس فيها ذوق وهدف، ولابد من ان تكون هذه القضايا من مسؤولية امانة بغداد"، موضحا، "نعرف الأسباب التي تؤدي الى إظهار أشياء تشوه الفن وتثير اللغط حولها".

 

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الفنانين العراقيين، من الهيئة الوطنية للاستثمار، الإيعاز إلى أحد المستثمرين بإزالة نصب "الأصبع" الموضوع أمام واجهة مبنى فندق "قلب العالم" قيد الإنشاء بمنطقة الجادرية في العاصمة بغداد، على خلفية موجة السخط والانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المستثمر إلى إعلان مسابقة لتصميم وتنفيذ النصب من خلال الفنانين التشكيليين العراقيين.

+964صورة من منصة (شبكة):

لكن ردت هيئة الاستثمار الوطنية، على طلب نقابة الفنانين بإزالة نصب "الأصبع" من أمام فندق "قلب العالم" بمنطقة الجادرية في بغداد، بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم انتماءه للحضارة العراقية، فيما أكدت الهيئة أن المشروع يعود إلى استثمار محافظة بغداد، وأن التصاميم والمخططات هي من ضمن اختصاصاتها.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مشروع فندق قلب العالم الاستثماري، يعود إلى هيئة استثمار محافظة بغداد، وأن التصاميم والمخططات هي من ضمن اختصاصاتها كونها الهيئة التي منحت الإجازة الاستثمارية واستحصلت الموافقات القطاعية بشأنه"، مبينة، "سوف تأخذ الاجراء المناسب بمفاتحة هيئة استثمار بغداد بشأنه وفقاً للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل الاستثماري".

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استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
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