"مُسجل الشركات" يرفض الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة "حماية المطار" (وثائق)

كشفت مصادر مطلعة، أن القائم على تسجيل الشركات في دائرة التسجيل بوزارة التجارة "متواطئ" مع المدير المفوض "السابق" لشركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بتوفير الحماية لمطار بغداد الدولي فراس العزاوي، وذلك من خلال السماح له بممارسة المهام الرسمية على الرغم من طلب الشركة عزله وتعيين أوس صبحي صالح، على خلفية قضية اختلاس أموال رواتب الموظفين.

وقالت المصادر، إن "هناك ضغطا حكوميا يمارس عل مسجل الشركات ب‍وزارة التجارة من اجل إبقاء فراس العزاوي مديرا مفوضا للشركة رغم طلبات رئيس الشركة الكندية المقدمة لمسجل الشركات بعزل فراس"، مبينا أن "مسجل الشركات رفض الاستجابة للطلب الرسمي الموقع من قبل رئيس شركة بزنس انتل حفيظ أوكي".

وأضافت المصادر، أن "مسجل الشركات متعاون ومتواطئ مع فراس العزاوي وسمح له باستمرار عمله في إدارة الشركة في العراق والمعنية بتوفير الحماية ل‍مطار بغداد الدولي رغم ملفات الفساد التي ظهرت مؤخرا ضده".

وأظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لا تقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.

واعتبرت شركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بحماية أمن مطار بغداد الدولي، الأحد (19 أيار 2024) أن "العلاقات والمصالح المشبوهة" التي تربط المدير المفوض السابق فراس العزاوي بدوائر ومؤسسات عراقية تقف بوجه إنهاء تفويض الشركة للعزاوي المتهم بسحب 8 ملايين دولار من حساب الشركة دون علمها.

وأكدت مصادر إن "الأجهزة الأمنية بصدد التحرك لاعتقال المفوض السابق فراس العزاوي المتواجد الان في إحدى فنادق العاصمة بغداد، بتهمة اختلاس 8 ملايين دولار من شركة بزنس انتل المعنية بحماية امن مطار بغداد الدولي".