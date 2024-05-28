التقارير

الفرطوسي ينأى بنفسه عن "فساد الموانئ" والبرلمان يراسل الصدر للاستفسار: هل ينتمي لكم المدير؟


نفى مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق المثير للجدل فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، وجود اي خروقات وهدر بالمال العام في ميناء الفاو الكبير.

وادعى الفرطوسي في حديث صحفي، انه تم الإجابة عن جميع الأسئلة عند استضافتنا في البرلمان والرد على جميع استفسارات اللجنة النيابية المشكلة بهذا الشأن، ولم يثبت علينا اي خرق وقد تم الرد على الأسئلة بوثائق رسمية، ونحن جاهزون لتزويد اللجنة بما تطلبه من وثائق إضافية.

وتابع الفرطوسي، إن" هناك اجتماعًا سيعقد اليوم في مكتب مجلس النواب في البصرة مع اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بالخروقات. حسب قولها. لبيان حقيقة بعض المواضيع.

إلى ذلك كشف رئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملفات الفساد بشركة الموانئ ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن وجود ضغوطات كثيرة تواجه عمله وعمل اللجنة لايقاف العمل وعدم المضي باقالة مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي.

 

 

 

 

وقال الحسيني في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن" ان كتلًا سياسية مختلفة وتجار يقفون بوجه اللجنة ويحاولون عرقلة عملها بحجة عدم المساس بمدير الموانئ كونه يدعي انتمائه للتيار الصدري وبالتالي لانريد اثارة حفيظة التيار".

وتابع، انه" وجه رسائل الى السيد مقتدى الصدر وكانت الرسائل اعلامية مفادها: هل ينتمي لكم فرحان الفرطوسي؟، كون الاخير ادعى باحد وسائل الاعلام انه ينتمي الى التيار الصدري مبينا ان السيد مقتدى الصدر قائد التيار المصلح ولايقبل بأي خروقات مالية أو الضرر بالمال العام وان هناك خروقات كبيرة سجلت في الشركة العامة للموانئ".

واضاف الحسيني، أن" هذا الأسبوع سيشهد استضافة عدد من المسؤولين والموظفين في الموانئ داخل البرلمان لمناقشتهم بالخروقات ".

وفي رده على سؤال "بغداد اليوم": هل تطيح هذه الخروقات بمدير الموانئ؟ قال أن" لدينا خروقات مسجلة بهذا الشأن وإن لم يتم الموافقة للاطاحة به فلنقرأ على دورنا الرقابي السلام".

وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.

وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفرطوسي ينأى بنفسه عن "فساد الموانئ" والبرلمان يراسل الصدر للاستفسار: هل ينتمي لكم المدير؟
موازنة 2024 تدير ظهرها لمحافظات الجنوب.. سطوة من بارزاني واجحاف حكومي
مدير مكتب رئيسي يكشف تفاصيل دقيقة عن حادثة المروحية ومتى انقطع الاتصال بها
تعرف على سيرة وزير الخارجية الإيراني "عبد اللهيان" رحمه الله
من هو الشهيد ابراهيم رئيسي .. الرئيس الإيراني
شركة كندية "تعجز" عن إقالة مديرها المفوض بحماية مطار بغداد: العراق متمسك به "رغم فساده"
بينهم شخصيتان عراقيتان.. تحقيق يكشف أسرار "أباطرة المال والسلاح" المختبئين في دبي
العراق مشارك فيها ونجوم العالم يخسرون المتابعين.. ما قصة حملة حظر المشاهير؟
البحث عن العقرب.. الصحافة البريطانية تتوصل لأحد أكبر المطلوبين العالميين "مختبئًا" بالعراق
للمرة الأولى.. "الموساد" يعترف بقضايا تخص "هجوم حماس" في 7 أكتوبر
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك