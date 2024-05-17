بينهم شخصيتان عراقيتان.. تحقيق يكشف أسرار "أباطرة المال والسلاح" المختبئين في دبي

كشف تحقيق لمركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، عن أسرار "أباطرة المال والسلاح" المختبئين في امارة دبي واللافت انه يشير الى شخصيتين عراقيين.

ويقول المركز في تحقيقه، ان "بناء مصنع أسلحة غير قانوني أمر مكلف، عندما بنى المدان روس روجيو مصنعه في كردستان العراق وصنع الأسلحة التي انتهى بها الأمر في أيدي الجماعات الارهابية المسلحة كان بحاجة إلى ملايين الدولارات، وجاءت هذه الأموال من زاريا فاروق، نجل الملياردير الكردي".

روجيو، الذي غطت رولينج ستون قضيته بعمق، هو الآن في السجن، ولكن حتى وقت قريب، ظل مكان وجود فاروق لغزا. وفقا للتحقيق.

ويضيف ان "فاروق كان متحالفا مع سياسي كردي قوي في اقليم كردستان العراق، وعندما تمت الإطاحة بهذا الرجل، أصابت التداعيات فاروق أيضًا، تم إغلاق مصنع الأسلحة غير القانوني الذي أنشأه روجيو وفاروق".

ويلفت الى، ان "فاروق، الذي لم يستجب لطلب التعليق، أصبح اليوم غير مرحب به في أجزاء كبيرة من كردستان العراق، وهناك مذكرة اعتقال بحقه في الإقليم بتهمة إساءة استخدام الشركات الأمنية، بحسب مصدرين كرديين، ونظرًا للمحاكمة الفيدرالية لروجيو، فقد يكون العملاء الأمريكيون مهتمين بفارق أيضاً".

تظهر البيانات الجديدة أن حياة قطب الأسلحة الكردي الهارب ليست صعبة للغاية. وبعد مغادرته العراق، انتقل على ما يبدو إلى فيلا فاخرة في دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط المعروف بأنه ملعب لأغنياء العالم، لكن الإمارة تتمتع أيضًا بسمعة أكثر قتامة باعتبارها ملاذًا ضريبيًا، ووجهة للأموال غير المشروعة، ومركزًا لغسل الأموال، غالبًا من خلال العقارات. إنه أيضًا مخبأ جيد لأشخاص مثل فاروق.

وسجلات العقارات في دبي من مشروع Dubai Unlocked - التي حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة، ثم تمت مشاركتها مع أكثر من 70 شريكًا إعلاميًا حول العالم، بالتنسيق مع المنفذ النرويجي E24 ومنظمة الجريمة المنظمة. ومشروع الإبلاغ عن الفساد - يظهر أن فاروق استحوذ على منزل في مدينة محمد بن راشد، وهو حي النخبة الذي سمي على اسم حاكم دبي.

وتشتهر استثمارات فاروق الجديدة ببحيرتها الاصطناعية ومساحاتها الخضراء الفخمة. في المواد الإعلانية، يتم وصف الحي على أنه مدينة داخل مدينة، مع سهولة الوصول إلى كل وسائل الراحة الممكنة.

ويقول التحقيق ان "هناك العديد من الشخصيات المشبوهة الموجودة في دبي. تمت مراجعة البيانات المسربة، التي تأتي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى شركات المرافق العامة، من قبل شريك رولينج ستون في هذا المشروع، وهو مشروع محاسبة الحكومة غير الربحي".

ويضيف "توفر البيانات نظرة عامة مفصلة عن مئات الآلاف من العقارات في دبي ومعلومات حول ملكيتها أو استخدامها، إلى حد كبير من عامي 2020 و2022. وتشمل البيانات عدداً كبيراً من الأشخاص الذين اتُهموا أو أُدينوا بارتكاب جرائم، أو يواجهون عقوبات دولية، أو هم الأفراد المكشوفين سياسيا".

كما تطرق الى شخصيات سياسية او مقربة من حكومات في سوريا وافغانستان وامريكا الجنوبية، ومن بين الشخصيات تطرق التحقيق الى شخصية عراقية اخرى، حيث تضم دبي أيضًا (جعفر ضياء جعفر)، الذي كان رئيسًا للأسلحة النووية في عهد صدام خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وناينج هتوت أونج، رجل الأعمال الخاضع للعقوبات والذي تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بتزويد الجيش العسكري في ميانمار بالأسلحة؛ ولافرانكو سيريلو، مهندس بوتين، المطلوب في إيطاليا بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وتلقى جميع أصحاب العقارات في دبي المذكورين في القصة طلبات تفصيلية للتعليق من اتحاد المنظمات التي كانت جزءًا من مشروع Dubai Unlocked، لكن جعفر فقط هو الذي استجاب. ويقول: "قررت الاستثمار في العقارات في دبي لأنني أعيش في دبي، والعائد على هذه الاستثمارات مرضٍ".

لكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الموجودين في البيانات، بما في ذلك فاروق، قد تكون دبي جذابة لأنها تبقيهم بعيدًا عن متناول سلطات إنفاذ القانون الدولية. تقول جودي فيتوري، الأستاذة في جامعة جورج تاون والتي تدرس الفساد والتمويل غير المشروع: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل ثقباً أسود في مجال إنفاذ القانون”.