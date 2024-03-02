واشنطن تتحايل.. العراق يتحرك دوليا لطرد قواتها وامريكا تماطل مجدداً

مساع اخراج القوات الامريكية القتالية من العراق تصطدم مع مخطط أمريكا التي تسعى من خلاله للالتفاف على جميع الاجتماعات والتصريحات واللجان المشتركة من خلال فرض الاتفاق على جدول زمني يمتد لخمسة أعوام اخرى، وسط دعوات شعبية وسياسية تطالب بالخروج الفوري لقوات واشنطن القتالية.

اما الحكومة العراقية فتعول على الضغط الدولي عبر الاجتماعات والمنتديات العالمية، واخرها منتدى انطاليا التركي الذي ناقش فيه العراق ضرورة اخراج القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، بعد كم الخروقات والاحتلال غير المباشر الذي يشكله تواجد هذه القوات.

*تسويف ومماطلة

وبالحديث عن هذا الملف، يصف ائتلاف دولة القانون، سعي أمريكا لوضع جدول زمني يمتد لـ5 سنوات بملف اخراج قواتها من البلد بالتسويف والمماطلة، فيما اكد ان المفاوضات لا تنفع مع سياسات واشنطن الخبيثة.

ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الدبلوماسية التي سار بها العراق خلال السنوات السابقة ادت لتواجد الالاف من القوات القتالية الامريكية في البلد"، مشيرا الى ان "الحديث عن خروج القوات الأمريكية خلال خمس سنوات هو ضحك على الذقون".

ويتابع، ان "احدى الخطوات التصعيدية لإثبات جدية التفاوض هو اغلاق السفارة الامريكية او الثكنة العسكرية المتواجدة في بغداد"، لافتا الى ان "واشنطن تمارس شتى أنواع الابتزاز على العراق من خلال ملف الدولار، بغية استمرار قواتها القتالية في البلد".

ويضيف، ان "واشنطن تضغط على البلد عبر حجز أموال بيع النفط في البنك الفيدرالي من اجل التنازل عن هذه القضايا الوطنية"، مبينا ان "سعي أمريكا لوضع جدول زمني يمتد الى 5 سنوات بملف اخراج القوات الأمريكية من البلد هو تسويف ومماطلة علنية".

*لجان التفاوض

الى ذلك، يرى عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، ان تشكيل اللجان المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لن يحقق جميع الأهداف، فيما اكد ان الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة.

ويقول الجبوري في حديث ل / المعلومة /، إن "تأييد بعض القوى الداخلية لتواجد القوات القتالية الامريكية داخل العرق أضعف موقف القوى السياسية الاخرى تجاه طرد الاحتلال"، مشيرا الى ان "واشنطن تعمل على اضعاف قدرات العراق القتالية من اجل اظهار الحماية الواهية للبلد".

ويتابع، ان "ذريعة التدريب والاستشارة غير واقعية بالمقارنة مع التواجد العسكري الكبير داخل الأراضي العراقية"، لافتا الى ان "سيناريو التفاوض والضغط الدولي على اخراج قوات واشنطن من البلد يحتاج الى جهود اضخم واعمق".

ويتم الجبوري حديثه: ان "التبجح بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الامريكية هي نقاط تسويف تتركز عليها من اجل استمرار بقائها في القواعد العسكرية"، مردفاً ان "الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة".

وتواصل القوات الأمريكية خروقاتها الميدانية والعسكرية، فضلا عن السيطرة على الأجواء العراقية وقصف القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات، بالإضافة الى السيطرة على عقود التسليح، وعدم السماح للعراق بتطوير الإمكانيات العسكرية البرية والبحرية والجوية التي يفتقدها اثر الهيمنة الامريكية على هذا الملف.ا