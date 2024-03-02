التقارير

واشنطن تتحايل.. العراق يتحرك دوليا لطرد قواتها وامريكا تماطل مجدداً


مساع اخراج القوات الامريكية القتالية من العراق تصطدم مع مخطط أمريكا التي تسعى من خلاله للالتفاف على جميع الاجتماعات والتصريحات واللجان المشتركة من خلال فرض الاتفاق على جدول زمني يمتد لخمسة أعوام اخرى، وسط دعوات شعبية وسياسية تطالب بالخروج الفوري لقوات واشنطن القتالية. 

اما الحكومة العراقية فتعول على الضغط الدولي عبر الاجتماعات والمنتديات العالمية، واخرها منتدى انطاليا التركي الذي ناقش فيه العراق ضرورة اخراج القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة، بعد كم الخروقات والاحتلال غير المباشر الذي يشكله تواجد هذه القوات. 

*تسويف ومماطلة 

وبالحديث عن هذا الملف، يصف ائتلاف دولة القانون، سعي أمريكا لوضع جدول زمني يمتد لـ5 سنوات بملف اخراج قواتها من البلد بالتسويف والمماطلة، فيما اكد ان المفاوضات لا تنفع مع سياسات واشنطن الخبيثة.  

ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الدبلوماسية التي سار بها العراق خلال السنوات السابقة ادت لتواجد الالاف من القوات القتالية الامريكية في البلد"، مشيرا الى ان "الحديث عن خروج القوات الأمريكية خلال خمس سنوات هو ضحك على الذقون".  

ويتابع، ان "احدى الخطوات التصعيدية لإثبات جدية التفاوض هو اغلاق السفارة الامريكية او الثكنة العسكرية المتواجدة في بغداد"، لافتا الى ان "واشنطن تمارس شتى أنواع الابتزاز على العراق من خلال ملف الدولار، بغية استمرار قواتها القتالية في البلد".  

ويضيف، ان "واشنطن تضغط على البلد عبر حجز أموال بيع النفط في البنك الفيدرالي من اجل التنازل عن هذه القضايا الوطنية"، مبينا ان "سعي أمريكا لوضع جدول زمني يمتد الى 5 سنوات بملف اخراج القوات الأمريكية من البلد هو تسويف ومماطلة علنية".   

*لجان التفاوض 

الى ذلك، يرى عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، ان تشكيل اللجان المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لن يحقق جميع الأهداف، فيما اكد ان الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة.  

ويقول الجبوري في حديث ل / المعلومة /، إن "تأييد بعض القوى الداخلية لتواجد القوات القتالية الامريكية داخل العرق أضعف موقف القوى السياسية الاخرى تجاه طرد الاحتلال"، مشيرا الى ان "واشنطن تعمل على اضعاف قدرات العراق القتالية من اجل اظهار الحماية الواهية للبلد".  

ويتابع، ان "ذريعة التدريب والاستشارة غير واقعية بالمقارنة مع التواجد العسكري الكبير داخل الأراضي العراقية"، لافتا الى ان "سيناريو التفاوض والضغط الدولي على اخراج قوات واشنطن من البلد يحتاج الى جهود اضخم واعمق".  

ويتم الجبوري حديثه: ان "التبجح بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الامريكية هي نقاط تسويف تتركز عليها من اجل استمرار بقائها في القواعد العسكرية"، مردفاً ان "الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة". 

وتواصل القوات الأمريكية خروقاتها الميدانية والعسكرية، فضلا عن السيطرة على الأجواء العراقية وقصف القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات، بالإضافة الى السيطرة على عقود التسليح، وعدم السماح للعراق بتطوير الإمكانيات العسكرية البرية والبحرية والجوية التي يفتقدها اثر الهيمنة الامريكية على هذا الملف.ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تتحايل.. العراق يتحرك دوليا لطرد قواتها وامريكا تماطل مجدداً
دون جدوى.. الحلبوسي يواصل "حملة طرق الأبواب" لحسم رئاسة البرلمان
بايدن ليس وحيدا.. من هي الدول التي تعاني من "شيخوخة" الرئاسة؟
مسعود بارزاني يدلي بتصريحات تهجمية ضد المحكمة الاتحادية
رواتب موظفي الاقليم .. قرار المحكمة ضربة قوية لسلطة كردستان
ختم مرحلة "زلة اللسان" فظهر يلعق "الآيس كريم".. فيديو جديد لبايدن
واشنطن تقيد العراق بسطوة الفيدرالي.. تلاعب بمقدرات البلد وهيمنة على السيادة المالية
سفينة تحمل مواشي ترفع العلم الكويتي تدخل جنوب افريقيا بـ"حالة إنذار"!
اغلبها أمريكية.. ما هي أسوأ 5 طائرات مقاتلة في العالم؟
شد وجذب "حكومي برلماني" حول ترميم منازل بـ26 مليار.. ووثائق تثبت "المبالغة بالسعر"
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك