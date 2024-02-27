ختم مرحلة "زلة اللسان" فظهر يلعق "الآيس كريم".. فيديو جديد لبايدن

خلف أسوار البيت الأبيض، لم تكن النقاشات السياسية والنزاعات المندلعة حول العالم، أو المنافسة مع الصين، والتوتر مع روسيا، ما يشغل فقط اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فالرئيس الثمانيني لديه معركة من نوع آخر، يخوضها متزودًا بوجبات اللحم والسلمون والخضار التي لا يخفي تمتعه بتناولها، فيما راية النصر فيها مرتبطة على الدوام بتناول "الآيس كريم".

"أنا أحب الآيس كريم"، كلمات سابقة للرئيس الأمريكي، أكدت مدى الارتباط بين ساكن البيت الأبيض وتلك المثلجات، التي لم يمنعه عن تناولها حدث ما، أو مناسبة، أو غيرها من المشاغل التي تزدحم بها طاولة رئيس أقوى دولة في العالم.

ذلك الشغف، تُرجم بمشاهد حديثة للرئيس الأمريكي يتناول فيها "الآيس كريم"، بعد تسجيل حلقة من برنامج “Late Night with Seth Meyers” في مدينة نيويورك، مع مقدم البرامج الأمريكي سيث مايرز.

وفي مارس/آذار 2023، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقطع فيديو معلقًا على حادثة لإطلاق النار في مدرسة العهد في ناشفيل بولاية تينيسي والتي أدت إلى مقتل 3 طلاب و3 بالغين.

ورغم فداحة الحدث، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يخف شغفه وحبه بـ"الآيس كريم"؛ فافتتح بايدن تعليقاته على الواقعة، قائلا: "اسمي جو بايدن.. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن.. وأكل آيس كريم جيني برقائق الشوكولاتة.. نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة.. بالمناسبة، لدي ثلاجة كاملة بالطابق العلوي.. تعتقد أنني أمزح، لست كذلك".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، ظهر الرئيس الأمريكي في مقطع آخر، معلقًا على التقارير التي بدت قلقة حول قوة الدولار، والاقتصاد الأمريكي

وقال بايدن الذي كان يحمل -آنذاك- مخروطًا من "الآيس كريم"، إنه ليس قلقًا بشأن قوة الدولار الأمريكي، فـ"الاقتصاد الأمريكي قوي مثل الجحيم".

ويقول مقربون من الرئيس الأمريكي إن السيدة الأولى قد غابت في يوم من الأيام، فقام بايدن بأكل كعكة الليمون وأنهى كارتونة من الآيس كريم برقائق الشوكولا.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن بايدن الذي يفضل الكربوهيدرات على الخضار، تعد له زوجته قائمة طعام من الأسماك والخضراوات سواء أحبها أم لم يفعل، ما يجعل الرئيس الأمريكي يتذمر أحيانًا من تلك الوجبات الصحية.

بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يهم بلعق "الآيس كريم"، فاجأه صحفيون بأسئلة حول موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بايدن: "آمل أن يكون ذلك بحلول عطلة نهاية الأسبوع".

وصرح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن يأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل 4 مارس.

قال مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل".