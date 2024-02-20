سفينة تحمل مواشي ترفع العلم الكويتي تدخل جنوب افريقيا بـ"حالة إنذار"!

فتحت السلطات في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا، تحقيقا بعد أن اجتاحت رائحة كريهة المدينة الجنوب أفريقية، قبل ان تكتشف ان الرائحة منبعثة من سفينة ترفع العلم الكويتي رست في المدينة تحمل 19 الف رأس من الماشية من البرازيل بطريقها الى العراق.

وقام مسؤولو المدينة بتفتيش مرافق الصرف الصحي بحثاً عن أي تسربات وتم تفعيل فريق الصحة البيئية قبل اكتشاف مصدر الرائحة، المتمثل بسفينة رست في الميناء تحمل 19 ألف رأس من الماشية الحية من البرازيل إلى العراق.

وكتب زاهد بدر الدين، المسؤول في مكتب رئيس البلدية المسؤول عن المياه والصرف الصحي، على موقع التواصل الاجتماعي أن المحققين أكدوا أن مصدر “رائحة الصرف الصحي التي تغطي أجزاء من المدينة” هو سفينة الماشية.

وكتب أن السفينة كان من المقرر أن تغادر قريبًا، وهو ما قد يريح السكان الذين كانت بداية أسبوع عملهم غير سارة، فيما أصبحت السفينة أيضًا هدفًا لانتقادات خطيرة من قبل مجموعات رعاية الحيوان.

وأضاف أن المجلس الوطني لجمعية منع القسوة على الحيوانات أرسل مستشارا بيطريا على متن السفينة لتقييم صحة الحيوانات، وقال مجلس SPCA إنه يعارض بشدة تصدير الحيوانات الحية عن طريق البحر.

وقالت وكالة SPCA في بيان: “تشير هذه الرائحة إلى الظروف المروعة التي تعيشها الحيوانات، بعد أن أمضت بالفعل أسبوعين ونصف على متن السفينة، مع تراكم البراز والأمونيا، الرائحة الكريهة على متن السفينة لا يمكن تصورها، ولكن الحيوانات تواجه هذا كل يوم.”

ويبلغ طول السفينة “الكويت” 190 مترًا (623 قدمًا)، وهي سفينة لتربية المواشي ترفع العلم الكويتي، وفقًا لموقع “مارين ترافيك”، وقالت SPCA إن السفينة رست في كيب تاون لتحميل العلف للماشية.

كما أدان حزب التحالف الديمقراطي في جنوب أفريقيا، الذي يحكم كيب تاون، نقل الماشية الحية.

وقال الحزب في بيان له: “إن تصدير الحيوانات الحية، كما يتضح من هذا الوضع، يعرض الحيوانات لظروف محفوفة بالمخاطر مثل مستويات خطيرة من الأمونيا، والبحار الهائجة، والإجهاد الحراري الشديد، والإصابات، والبيئات القذرة، والإرهاق، وحتى الموت”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عادت سفينة تحمل أكثر من 16 ألف رأس من الماشية والأغنام متجهة أيضًا إلى الشرق الأوسط إلى أستراليا بعد أن تقطعت بها السبل في البحر لمدة شهر تقريبًا بسبب هجمات حركة انصار الله في البحر الأحمر. خضعت تلك السفينة أيضًا للتدقيق بسبب القسوة، لكن الأطباء البيطريين لم يجدوا أي مشاكل صحية ورفاهية كبيرة بين الماشية.