التقارير

تسلل الكريم يفسد ملعب البرلمان ...غير مرغوب جماهيرياً


رأى الباحث السياسي، سعد الزبيدي، اليوم الأحد، ان شخصية المرشح عن حزب تقدم، لمنصب رئيس البرلمان، شعلان الكريم، "غير مقبولة" جماهيرياً، وفيما أكد ان المكون السني اتفق على تمريره، اشار الى ضغوط يواجهها الاطار

وقال الزبيدي، في حديث ل / المعلومة /، إن "التوافقات السياسية تلعب دورا كبيرا باختيار الرئاسات الثلاث، فبعدما خرج محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، اتفق البيت السني مجبراً وبضغط من الحلبوسي على اختيار شعلان الكريم لمنصب الرئاسة".

وأضاف، أن "هذه الشخصية، ومعظم الشخصيات السنية، كانت تمجد حزب البعث والمقبور صدام"، مبيناً أن "هذا الأمر يوضح حقيقة الاتفاق السني على اختيار شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان".

وأوضح الباحث السياسي، أن "القوى الشيعية تتعرض لضغوطات تملى عليهم وتضعهم بمواجهة اختيار هكذا شخصية من قبل المكون السني، بالرغم من مقاطعة الكثير من أعضاء مجلس النواب لجلسة البرلمان".

وتوقع الزبيدي "تمرير الكريم لمنصب رئيس البرلمان، بالوقت الذي تلقي رفضا جماهيراً، الا إنه في نهاية هذا يبقى خيار السنة".

وتدور حول مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، الكثير من الاتهامات لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديوية له وهو يمجد المقبور صدام بالإضافة الى حضوره بساحات (الذل) في الانبار عام 2014، وسب وشتم القوى السياسية الشيعية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسلل الكريم يفسد ملعب البرلمان ...غير مرغوب جماهيرياً
خفايا الجلسة "الليلية" ... أموال الحلبوسي تشتري ذمم النواب والمفاجئة بـ"المصوتين" من الاطار
القصف الأمريكي يصل المدن اليمنية.. دائرة المعركة تتوسع وأهداف واشنطن تحت نيران المقاومة
اعطت الحوثيين ما يريدونه بالفعل.. هل وقعت واشنطن بـ"فخ الاستدراج"؟
بدعم البحرين وصواريخ قصفت العراق سابقاً.. تفاصيل "مثيرة" بشأن ضرب الحوثيين
من هو القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد” الذي استشهد اليوم
إيران ترفع "راية القصاص الحمراء" لأول مرة منذ اغتيال سليماني!.. ما القصة؟
السعودية أولاً.. ثلاث دول عربية أنفقت ملايين الدولارات على عقارات ترامب
جريمة المطار تكشف "المستور".. روايات الاستشارة "تتحطم" والصفقات "المشبوهة" تنسف
حزب تقدم يعطل منصب رئاسة البرلمان مجدداً.. القوى السُنية تتخوف والحلبوسي يتعنت
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك