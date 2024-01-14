خفايا الجلسة "الليلية" ... أموال الحلبوسي تشتري ذمم النواب والمفاجئة بـ"المصوتين" من الاطار

كشف مصدر نيابي، اليوم الأحد، خفايا جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، فيما أشار الى الجهات السياسية التي اختارت مرشح حزب تقدم شعلان الكريم لمنصب الرئاسة.

وقال المصدر إن "جلسة مجلس النواب، التي عقدت مساء امس السبت، شهدت حصول الكثير من الكوارث السياسية والتي تمثلت اغلبها حول اختيار المرشح عن حزب تقدم، شعلان الكريم"، لافتاً الى أن "الأخير تدور حوله الكثير من السرقات والفساد وتمجيد النظام البائد".

وأضاف، أن "رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، قام بشراء العديد من ذمم النواب، وذلك بمنحهم مبلغ 350 الف دولار وعجلة (تاهو) مقابل التصويت لمرشحه، شعلان الكريم"، لافتا الى أن "الحلبوسي استطاع كسب أصوات العديد من الأصوات من مختلف القوى السياسية".

وبشأن الجهات التي صوتت لمرشح تقدم، بين المصدر، أن "هناك العديد من الجهات السياسية التي صوتت لشعلان الكريم، ومن بينها ائتلاف قوى الدولة الذي يترأسه كل من رئيسي تيار الحكمة عمار الحكيم، وائتلاف النصر حيدر العبادي، بالإضافة الى كتل أخرى ضمن (الاطار التنسيقي)".

وعقد مجلس النواب، مساء أمس السبت، جلسة خاصة باختيار رئيس البرلمان، بعد إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، والتي شهدت خلافات واعتراضات بين مختلف القوى السياسية حول الشخصيات المرشحة.

ويدور حول مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، الكثير من الاتهامات لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديوية له وهو يمجد المقبور صدام بالإضافة الى حضوره بساحات (الذل) في الانبار عام 2014، وسب وشتم القوى السياسية الشيعية.