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من هو القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد” الذي استشهد اليوم


زفت المقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

واستشهد القائد الطويل في اعتداء إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان.

وبحسب المصادر أن الشهيد وسام الطويل كان قيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله والمسؤول عن إدارة العمليات في الجنوب.

 

وولد الطويل في مدينة صور اللبنانية عام 1970، والتحق بحزب الله في سن مبكرة، وسرعان ما تدرج في صفوفه حتى أصبح أحد أبرز قياداته.

حزب الله يعلن استشهاد أحد قيادييه البارزين باعتداء إسرائيلي وتولى الشهيد الطويل مناصب قيادية عديدة في حزب الله، منها مسؤوليته عن ملف التصنيع العسكري، ومسؤوليته عن ملف العمليات الخارجية و كان عضوًا في مجلس الشورى المركزي للحزب.

ويعد "الحاج جواد" أبرز قائد ميداني يستشهد من حزب الله في معركة "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حزب الله يعلن استشهاد أحد قيادييه البارزين باعتداء إسرائيلي حزب الله يعلن استشهاد أحد قيادييه البارزين باعتداء إسرائيلي

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من هو القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد” الذي استشهد اليوم
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