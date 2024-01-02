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صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يخشى الانفاق بين لبنان والمقاومة


اكد تقرير لصحيفة تايمز اوف إسرائيل العبرية ان "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف عن أحد أكبر الأنفاق الهجومية في قطاع غزة يبلغ طوله أربعة كيلومترات، وهو واسع بما يكفي لمرور المركبات". 

وذكر التقرير، ان "الكشف عن هذا النفق الضخم، الذي يوجد العديد منه في غزة، أدى إلى إحياء النقاش حول أنفاق مماثلة بالقرب من الحدود اللبنانية وفيها وتحتها خاصة وسط الاشتباكات المستمرة هناك مع المقاومة الإسلامية حزب الله، والإخلاء القسري لسكان غزة من قبل السلطات الإسرائيلية". 

وأضاف ان " مشروع أنفاق لبنان قد نشأت وتطورت قبل وقت طويل من مشروع نفق غزة، حيث تشير المعلومات الاستخبارية الموجودة إلى وجود شبكة أنفاق واسعة في جنوب لبنان، وهي عميقة ومتعددة الجوانب". 

وتابع ان " الخشية قد تكون في لبنان من نفق بطول 45 كيلومترا كما ان من الممكن أن تكون هناك أيضًا “أنفاق قريبة”. وهي مشابهة للأنفاق الهجومية ولكنها لا تعبر الحدود، فهي تمكن فصائل المقاومة من الوصول إلى الحدود تقريبًا، ومن هناك الخروج والهجوم". 

وبين ان "الانفاق عدة أنواع لكن منها هناك ما هو أنفاق مفخخة قد تعد فخا كبيرا للعديد من الجنود الاسرائيليين فقد تم حفر الأنفاق في لبنان منذ البداية بمساعدة كوريا الشمالية - منذ الثمانينيات وخاصة في نهاية التسعينيات، وهناك دليل على ذلك، فيما تتمتع كوريا الشمالية بخبرة تاريخية في حفر الأنفاق في المناطق الجبلية والصخرية وهو ما يضع جيش الاحتلال امام مفاجئات لا يستطيع توقعها او تقديرها"

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صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يخشى الانفاق بين لبنان والمقاومة
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