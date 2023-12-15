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الصمت الانتخابي يدشن أعماله في العراق.. تفاصيل العقوبات والالتزامات


دخل الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، حيث لم يتبق سوى 24 ساعة على بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية يوم غد السبت 16 كانون الأول.

ويبدأ التصويت العام يوم الاثنين 18 كانون الأول، حيث انتهت فترة الدعاية الانتخابية تماما والتي بدأت يوم 1 تشرين الثاني، أي قبل 45 يومًا.

ومع دخول الصمت الانتخابي حيز التنفيذ يحظر على المرشحين والقوائم وكذلك وسائل الاعلام من التثقيف لاي مرشح، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والناخبين بالتفكير واتخاذ القرار تجاه المرشحين الذين سيصوتون لهم، دون تأثير في اللحظات الأخيرة التي من الممكن ان تشوش على خيارات الناخبين.

بالمقابل، دعت هيئة الاعلام والاتصالات وسائل الاعلام بالالتزام بعدم مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي وحظر أي دعاية انتخابية لاي مرشح وان يكون عملها منصبا على التثقيف تجاه المشاركة الواسعة بالانتخابات وتشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم.

وستتعامل مفوضية الانتخابات مع أي دعاية انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، معاملة الخرق للدعاية الانتخابية والتي ستكون عقوبتها متروكة لتقديرات مجلس المفوضين، بحسبما اكدت المفوضية.

ماذا تعرف عن الصمت الانتخابي؟

من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي، لـ"السومرية نيوز"، ان "الصمت الانتخابي هو الفترة الفاصلة بين انتهاء الدعاية الانتخابية ومنع القيام بها وبين اجراء الانتخابات"، مبينا انه "في العادة أن اغلب دول العالم تكون فيها الفترة التي تسبق الانتخابات بيوم واحد يسمى الصمت الانتخابي".

وأشار إلى انه "في هذه الفترة يكون المرشحون وكذلك الناخبون في فترة استراحة ولملمة الأفكار والتهيؤ لإجراءات التصويت"، مشيرا الى انه "خلال هذه الفترة التي تسمى بالصمت الانتخابي تكون الدعاية الانتخابية والترويج ممنوعات وفق القانون بأي شكل من الاشكال".

*الفرق بين الصمت الانتخابي والاعلامي

وبين ان "هناك ما يسمى بالصمت الانتخابي وهناك ما يسمى بالصمت الإعلامي"، موضحا ان "الصمت الانتخابي يطبق على المرشحين حيث يكون ممنوع عليهم الدعاية والترويج وتوزيع الكارتات والملصقات، وتراقبه مفوضية الانتخابات وفق قانون 31 لسنة 2019 ورقم 4 لعام 2023".

وبين انه "في حالة المخالفة نكون امام عقوبات قد تصل الى الحبس وغرامات مالية مرتفعة".

وأوضح انه "اما الصمت الإعلامي، فهو يمنع أن تكون هناك وسائل دعاية وترويج واعلانات من قبل المؤسسات الإعلامية، وتكون الرقابة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات"، مشيرا الى انه "في حالة وجود مخالفة يطبق قانون هيئة الاعلام والاتصالات رقم 65 لعام 2004 وتتعرض الوسيلة الإعلامية التي تخرق الصمت الإعلامي الى العقوبات وتسمى القواعد الإعلامية في الصمت الانتخابي".

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