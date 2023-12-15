تزامناً مع قرب الانتخابات.. ما هي مجالس المحافظات وما صلاحياتها وتاريخها؟

مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق يومي 16 - 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ظهرت تساؤلات عن مجالس المحافظات في العراق ومن أين تحصل على مواردها وما هي صلاحياتها؟.

ولم يتبق سوى ساعات على بدء التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، يوم غد السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث دخل الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين، ليقترب العراقيون من المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لأول مرة منذ 10 سنوات.

*ما هي مجالس المحافظات في العراق؟

تعتبر مجالس المحافظات هي السلطة التشريعية والرقابية التي تشرف على عمل المحافظات العراقية، وتستمر كل دورة لأربعة سنوات، وكل مجلس في كل محافظة تتكون من عشرة أعضاء على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى 35 عضو في كل مجلس.

*مجالس الأقضية

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ويتكون مجلس القضاء من 7 أعضاء، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.

*صلاحيات مجالس المحافظات العراقية

*تقوم مجالس المحافظات بالتنسيق بين أولويات المحافظات والوزارات والجهات المعنية.

*الرقابة على أعمال المحافظات وكذلك مراقبة أي أنشطة غير قانونية مثل إهدار المال العام، أو أي شبهات إهمال أو تقصير، أو حتى عدم نزاهة أو أي محاولات للاستغلال الوظيفي.

كما أن لهذه المجالس الصلاحية على كافة دوائر الدولة في المحافظة للتأكد من ضمان حسن أداء العمل، ما عدا دوائر المحاكم والوحدات العسكرية أو الكليات والمعاهد والدوائر الاتحادية.

*رسم السياسات العامة للمحافظات

كما يمكن للمجالس أن تشارك في رسم السياسات العامة للمحافظات وتحديد الأولويات الخاصة بكل محافظة، وفي نفس الوقت مراقبة التزام المحافظة بتطبيق وتنفيذ السياسات العامة للدولة.

*الاستقلال المالي

وتتمتع مجالس المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر، بينما للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

*انتخابات مجالس المحافظات

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعلياً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.

وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.