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تعرف على المسؤول الاكثر دموية في فريق بايدن والذي يدير ملفات الحروب في الغالم


أربعة مجرمين في واشنطن يرسمون سياسة أمريكا في الشرق الأوسط. ثلاثة منهم ظاهرون: بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، ومستشار الأمن القومي سوليفان.

والرابع أقل شهرة، وله تأثير هائل على الثلاثة الآخرين، ومعروف بتصميمه على الاستمرار في مناصرة السياسات التي تغذي سفك الدماء في #غزة وخارجها.

اسمه بريت ماكجورك إنه منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أقوى الأشخاص في الأمن القومي الأمريكي.

يقوم ماكغورك بصياغة الخيارات التي يدرسها بايدن بشأن قضايا تتراوح من المفاوضات مع إسرائيل إلى مبيعات الأسلحة للسعودية. ويتحكم في ما إذا كان خبراء الشؤون العالمية داخل الحكومة يمكن أن يكون لهم أي تأثير، ويقرر أي الأصوات يمكنها الوصول إلى محادثات صنع القرار في البيت الأبيض.

قال مسؤول سابق إن هناك نكتة في دوائر الأمن القومي: "إذا ألقيت قنبلة نووية على العاصمة، فلن يبقى من الأحياء سوى الصراصير وماكغورك".

قليلاً ما يهتم بالجانب المتعلق بحقوق الإنسان، باستثناء الحالات التي يترتب عليها نتائج استراتيجية.

إنه يمنح الرئيس ما يريد، وبايدن هو الذي يتخذ هذه القرارات.

▪️هافينغتون بوست

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تعرف على المسؤول الاكثر دموية في فريق بايدن والذي يدير ملفات الحروب في الغالم
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